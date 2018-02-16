За минувшие сутки на дорогах Нижнего Тагила произошло два ДТП с пострадавшими

В ночь на 16 февраля на 48-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда вылетела в кювет и перевернулась Lada Kalina. В результате ДТП неопознанный водитель в бессознательном состоянии госпитализирован.

Ещё одно ДТП с пострадавшим произошло накануне в Нижнем Тагиле у дома № 75 по Карла Маркса. По информации пресс-службы областной ГИБДД, 30-летний водитель ВАЗ-2113 неправильно выбрал скорость движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ-2114 и Mitsubishi L200. В результате ДТП 34-летняя водитель автомашины ВАЗ-2114 госпитализирована с травмами головы, ног и позвоночника.