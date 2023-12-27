За месяц в ЦВО на воинский учёт поставили 1,5 тысячи мигрантов

Военные следователи СК России по ЦВО подвели промежуточные итоги мероприятий по постановке на воинский учёт мигрантов, получивших российское гражданство.

«Начиная с конца ноября текущего года по итогам совместных рейдов с представителями военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, расположенных в территориальных границах Центрального военного округа, представителями Росгвардии, сотрудниками МВД России и ряда других ведомств на воинский учет поставлено свыше 1,5 тысячи мигрантов, получивших гражданство РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на военную службу уже поступили свыше 200 человек, из которых половина заключили долгосрочные контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ. При этом свыше 140 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории России, заключили контракты с МО РФ о прохождении военной службы.

Местами массовых проверок становятся торговые центры, рынки, промышленные и продуктовые базы, строительные площадки, общежития.

Только за последние два дня военные следователи совместно с сотрудниками МВД провели рейды в Нижнем Тагиле, Казани, Тюмени и Кургане, по результатам которых ещё 14 человек, не так давно ставших гражданами РФ, получили повестки о явке в военкомат и постановке на воинский учёт.