За мелкое хулиганство на транспорте введут штрафы до 50 тысяч рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об увеличении штрафов за мелкое хулиганство на транспорте, пишет РИА Новости.

«За такого рода правонарушения предлагается штрафовать таких лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток», — сказал Медведев.

По словам премьера, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится новая статья о мелком хулиганстве на всех видах транспорта. Он добавил, что в России ужесточат ответственность за нарушения в самолётах. По его словам, штрафы и наказание за них усилят «в разы».

Согласно статистике Генпрокуратуры, в 2016 году в России произошло 36 авиационных происшествий, транспортная прокуратура выявила более восьми тысяч нарушений законов о безопасности. В ведомстве подчеркивают, что с 2013 года эти цифры растут.

Ранее, в ноябре 2017 года, Совет Федерации одобрил закон, который позволяет авиакомпаниям составлять чёрные списки пассажиров, которые нарушают порядок на борту, и на его основании, за исключением отдельных случаев, отказывать им в перевозке. Внести пассажира в такой список можно только при наличии вступившего в силу административного наказания за нарушение на борту.