За год в Нижнем Тагиле на 188% выросло количество киберпреступлений

Полицейские Нижнего Тагила отчитались о происшествиях, произошедших в городе в 2020 году. Всего правоохранительными органами было зарегистрировано 6455 преступлений, что на 0,8% больше, чем в 2019 году.

Так, по данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», в 2020 году почти на 74% увеличилось количество краж денег с банковских карт, ещё на 188% возросло количество мошенничеств, совершённых в интернете. Однако полицейским удалось раскрыть все убийства, преступления с причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, и изнасилования. Также раскрыты все разбои, раскрываемость грабежей по итогам года достигла 97,4%, квартирных краж — 81,8% , краж автомототранспорта — 81,0%, угонов автотранспорта — 100%.