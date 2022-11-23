За этот год доверчивые жители Свердловской области отдали мошенникам более 1 млрд рублей

За десять месяцев 2022 года в Свердловской области следователи возбудили 3806 уголовных дел по дистанционному мошенничеству. В общей сложности доверчивые свердловчане отдали злоумышленникам более 1 млрд рублей. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, 145 случаев связаны со звонками лжесотрудников силовых структур, таких как ФСБ, СКР, прокуратура или МВД.

Он отметил, что с начала этого года общий ущерб от уловок разного вида мошенников превысил 1 млрд 150 млн рублей, из которых 137 млн доверчивые люди отдали якобы силовикам и банковским сотрудникам. Это существенно больше, чем в 2021 году.

«Основные способы, которыми пока успешно пользуются аферисты, связаны с запугиванием “клиента” тем, что на его имя неизвестные берут кредит или срочно защищают сбережения, которые якобы находятся в опасности. После чего мошенники с подключением в криминальную схему псевдоспециалистов банковской сферы и правоохранительных ведомств требуют оперативно перевести деньги на указанный аферистами счёт либо взять кредит и осуществить серию транзакций. Общий ущерб с начала 2022 года жителям Свердловской области от действий различного рода мошенников уже превысил 1 млрд 150 млн рублей, из них 137 млн люди добровольно отдали лжесиловикам и липовым банковским службам безопасности. Это существенно больше, чем в прошлом году. За весь 2021 год потери граждан составили 1 миллиард 200 миллионов рублей», — отметил полковник Горелых.

Он также рассказал, что сыщики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории других государств, в том числе с Украины. Полковник Горелых напомнил гражданам, что настоящие полицейские и банковские специалисты никогда не звонят по вопросам денежных операций и не просят перевести средства на безопасный счёт.