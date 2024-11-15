За деньги дешевле, чем бесплатно. Екатеринбургская IT-компания «Урал-Софт» на протяжении 20 лет создаёт и продвигает сайты клиентов со всей России

«Урал-Софт» (ur66) — IT-компания из Екатеринбурга, которая на протяжении 20 лет занимается созданием и продвижением сайтов. Команда ежедневно запускает несколько готовых сайтов в разных городах России. Сотни из них находятся на продвижении, несколько тысяч — на обслуживании.

В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с основателем «Урал-Софт» Вячеславом Сидоренко об истории создания компании, конкуренции на рынке, планах на будущее и многом другом.

«Сайтами я начал интересоваться ещё в начале 2000-х, обучаясь на последних курсах математико-механического факультета в УрГУ. Для первого работодателя разработал первые пару сайтов с привлечением знакомых программистов и дизайнеров со своего курса. Затем сделал ещё несколько сайтов для друзей и по их рекомендациям, всё также привлекая для этого в помощь однокурсников. Сайтов в то время почти ни у кого не было, да и в интернет тогда многие выходили ещё по телефонному модему. Также, по крайней мере в нашем городе, не было и каких-либо веб-студий, к которым можно было обратиться за разработкой. Где-то в это же время другой мой знакомый предложил создать ему сайт для продажи его разработок для 1С, оформлять эти разработки в конечный продукт и сопровождать сами продажи через интернет. На этом этапе и появилась компания “Урал-Софт”», — вспоминает Вячеслав Сидоренко.

По его словам, несмотря на то, что тиражные решения для 1С массово продавались за копейки, требовали нескольких недель для разработки, тестирования и оформления в конечный продукт, они в итоге окупали все потраченные усилия за счёт многократных продаж. На полученном примере продаж и возникла идея попробовать повторить то же самое для разработки сайтов.

«Каких-либо систем управления для сайтов тогда ещё было мало, да и каждая из них требовала отдельных усилий для установки и настройки, а также значительной доработки под каждого заказчика. В переводе на деньги это выходило в десятки тысяч рублей расходов для заказчика и столько же на разработку дизайна. Собрав небольшую команду, мы сделали первую версию своей собственной системы управления, а также несколько шаблонных дизайнов. При этом систему управления мы не размещали отдельно на ресурсах заказчика, а сделали общее ядро, на базе которого должны были “крутиться” все остальные сайты, чтобы мы могли постепенно дорабатывать и улучшать функционал, а также оказывать клиентам централизованную поддержку по работе сайтов. И начали продавать по этому принципу несложные сайты: быстро и недорого, с поддержкой и развитием. Стоимость взяли практически с потолка: 5 тысяч рублей показалось мало, 10 тысяч рублей — много, поэтому взяли среднее: 7500 рублей за сайт, тогда как на рынке в то время подобное стоило от 50 тысяч рублей и выше», — рассказывает он.

Вячеслав отмечает, что их предложение было крайне непривычно для клиентов, так как многих отпугивала столь низкая цена. Чтобы наработать первых заказчиков и добиться положительных рекомендаций, ему приходилось общаться лично с большинством из них, а также идти на многие уступки по их пожеланиям, которые шли в минус компании. Лишь только спустя несколько лет подобная схема продажи услуг стала постепенно раскручиваться и популяризироваться в других сервисах, перерастая в модель SaaS: Software as a service (пользование по подписке).

«В 2005 году, за первый год запуска “недорогой” разработки сайтов по подписке, нам удалось создать около 100 сайтов. Хотелось, конечно, гораздо больше, как минимум столько же каждый месяц. И я начал искать крупных партнёров с большими клиентскими базами потенциальных заказчиков. Мне удалось договориться с одним из крупнейших на тот момент интернет-провайдеров в Екатеринбурге, и в 2007 году мы запустили совместную услугу — сайт за 7600 рублей. К тому моменту мы сами уже успели сделать порядка 300 сайтов и неплохо прирастали по числу новых клиентов в месяц, но по партнёрскому договору были вынуждены вести все последующие продажи через него как партнёра в надежде на его текущих клиентов и рекламные возможности. Однако столкнулись со множеством бюрократических проблем и вопросов партнёра, которые мешали получить счёт и договор для клиента за считаные минуты. Его специалисты и консультанты не изучали особенности продукта и не могли проконсультировать клиентов. В итоге все продажи попросту заморозились. Промучившись три года, пришлось разорвать такие партнёрские отношения и по сути начать всё сначала. Драгоценное время для раскрутки на растущем рынке и самом востребованном пике спроса было потеряно. К тому же постепенно стали появляться конкурентные предложения», — говорит Вячеслав.

На текущий момент в штате «Урал-Софт» работают 30 специалистов, а в портфолио компании чуть более 7500 созданных сайтов различной сложности. При этом Вячеслав отмечает, что каждый проект индивидуально согласуется с заказчиком, а при подключении даже готовых дизайнов настраивается в соответствии с пожеланиями. По его словам, они делают не только простые сайты с готовыми дизайнами, но и весьма сложные разработки по функционалу и оформлению, а также оказывают услуги по продвижению сайтов и их рекламе. Чтобы клиент мог начать с простого решения, а далее расти и развиваться до полноценного лидера в своей сфере.

«Если нас сравнивать с “бесплатными” конструкторами, то, получается, у нас даже дешевле. Так как бесплатного там только попробовать. Ещё и клиенту придётся всё делать самому. Да и возможностей для доработок потом почти никаких. Если нас сравнить с решениями от веб-студий, то опять же у нас быстрее и дешевле, даже если делать с индивидуальной разработкой дизайна или функционала. Потому что у нас автоматизация производства, выверенные нагрузки, всё понятно и налажено. Плюс последующая поддержка и возможности развития функционала или дизайна. У нас есть пара федеральных конкурентов, с которыми ранее мы шли наравне и отстали из-за печального партнёрства 15 лет назад, но у них уже давно фокус сместился в сторону массовости и потерялась индивидуальность. Возможно, неизбежный в последующем подход — получить максимум с минимальными издержками. Единственное, где мы, может быть, не всегда выигрываем — это некоторые сложные специфические решения для узких сфер и тематик. Опять же, когда мы видим, что подобных запросов становится больше, то сразу ищем недостающие моменты, допиливаем их, чтобы данные сферы бизнеса и их уникальные решения стали для нас типовыми и обычными, доступными из коробки по умолчанию», — считает гендиректор компании «Урал-Софт».

По словам Вячеслава, создание сайта начинается с момента переговоров в виде проектирования его структуры, согласования функциональных возможностей и оформления. Он отмечает, что в последнее время, с развитием ИИ, стало возможно получить готовый, полностью заполненный сайт уже в день обращения, а на следующий день запустить на него рекламу и ожидать первые заказы.

«Непосредственно техническая часть работ автоматизирована и занимает несколько часов. И то большая часть времени уходит на ожидание, пока обновятся записи по доменному имени, чтобы на него можно было зайти через браузер с любого устройства. Далее клиенту остаётся наполнить сайт имеющейся информацией, в чём ему всегда готовы прийти на помощь специалисты поддержки. По готовности наполнения менеджер контроля качества проверяет сайт по множеству параметров и согласует необходимые улучшения и доработки с клиентом — бесплатно, это уже включено в стоимость», — объясняет руководитель компании.

Вячеслав считает, что сегодня в России действуют довольно эффективные инструменты поддержки IT-отрасли и на уровне государства создаются благоприятные условия для развития.

«То, с чем я сталкивался, пользуюсь и положительно ощущаю на возможности вести деятельность и развиваться, — это пониженные налоговые ставки, а также особые условия по ипотеке для сотрудников. Будет обидно узнать о каких-то дополнительных мерах, которыми не удалось воспользоваться ранее. Но изучать эти вопросы некогда: надо работать, решать вопросы, запускать новые проекты и направления. Что ещё удалось ощутить хорошего, так это поручительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства при покупке своего офиса для компании. Иначе банки не одобряли кредит или ломили проценты, а всю сумму собрать, как обычно, нереально», — рассказывает Вячеслав.

В дальнейшем компания планирует обогнать конкурентов и предоставить клиентам лучшее решение по функциональным возможностям, удобству пользования, поддержке и уровню сервиса.

«В дальнейшем мы планируем всех догнать и перегнать, предоставить клиентам лучшее решение по функциональным возможностям, удобству пользования, поддержке и уровню сервиса. По возможности, в рамках сервиса и в разумных пределах, остаться в подходе “всё встроено, всё бесплатно”. А также понять, как рассказать о себе всем и каждому, чтобы дойти до 50 тысяч, нет, до 100 тысяч и более сайтов в портфолио и клиентов на обслуживании!» — отмечает Вячеслав Сидоренко.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юр.лица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».