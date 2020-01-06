За день в Нижнем Тагиле произошло два ДТП. В одном из них пострадал пешеход

Две аварии произошли 5 января в Нижнем Тагиле, в одной из них пострадал пешеход. В 1:30 ночи 19-летний водитель ВАЗ-2114 двигался со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Энтузиастов. Возле дома № 80 по улице Тимирязева он не заметил пешехода и сбил 21-летнего молодого человека на нерегулируемом переходе. Пешехода госпитализировали с сотрясением мозга и переломом шейки бедра. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, автомобилист трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

В этот же день около 23 часов возле дома № 55 по улице Красногвардейской 48-летняя женщина — водитель Chery Tiggo не справилась с управлением и столкнулась с отечественными легковушками Lada XRAY и Lada Kalina.

Автомобили получили механические повреждения, пострадавших в ДТП нет. Водители прошли медицинское освидетельствование, все они были трезвыми. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скорости водителем иномарки.

По информации ГИБДД, помимо этого, с начала 2020 года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, семь получили травмы различной степени тяжести, двое из них несовершеннолетние. В связи с этим введён усиленный режим несения службы.