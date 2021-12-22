За декабрь в Нижнем Тагиле сотрудники полиции изъяли около 3 тонн контрафактного алкоголя

За декабрь в Нижнем Тагиле сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около 3 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции и возбудили 5 уголовных дел.

Во время общероссийской оперативно-профилактической операции «Алкоголь» правоохранители проверили более 40 торговых объектов, 6 из которых совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. Особое внимание уделяли заведениям общественного питания.

По информации пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское», в ходе проверок выявлено 42 административных правонарушения, по которым составлено 17 протоколов.

«Протоколы составлены за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за продажу алкоголя несовершеннолетним», — рассказали в полиции.

По данным отдела потребительского рынка и услуг администрации Нижнего Тагила, в городе размещено более 4 тысяч объектов торговли, в 400 из которых продают алкоголь.

С начала этого года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 8 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя, 4 из которых были раскрыты. Всего за год было выявлено 353 нарушения, что на 50% больше, чем в прошлом году.

За 11 месяцев из незаконного оборота изъято почти 40 тонн алкоголя. Сумма штрафов, предъявленная нарушителям, составляет более 3 млн рублей.