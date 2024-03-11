За четыре дня в Нижнем Тагиле автоинспекторы поймали 25 водителей-нарушителей

В Нижнем Тагиле с 7 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Безопасная дорога». Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, за этот период выявлено 25 грубых нарушений ПДД. 11 водителей сели за руль пьяными, девять человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, четверо отказались от прохождения медосвидетельствования. В отношении одного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение календарного года.

«В ходе сплошных проверок автомобилистов на трезвость и пресечения грубых нарушений ПДД 8 марта около 23:00 на улице Юности, 16 инспекторы ДПС остановили для проверки документов 39-летнего водителя автомобиля Kia Rio. У мужчины автоинспекторы заметили внешние признаки опьянения, проверка на трезвость показала наличие у него 0,974 мл/в алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина пояснил, что возвращался домой из бани, где он распивал спиртные напитки. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Меру наказания в ближайшее время назначит суд», — рассказали АН «Между строк» в ведомстве.

По всем фактам автомобилисты отстранены от управления транспортными средствами, ждут решения суда.

В ГИБДД напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медосвидетельствования влекут за собой штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В том случае, если такое нарушение является повторным, предусмотрена уголовная ответственность.

«Просим сообщать о всех фактах управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения либо не имеющими права управления, в дежурную часть по телефону: +7 (3435) 47-70-01», — отмечают в ГИБДД.