Юные тагильчане смогут попробовать себя в качестве режиссёров и сценаристов на фестивале уличных мультфильмов

Юных жителей Нижнего Тагила младше 18 лет приглашают поучаствовать в фестивале уличных мультфильмов, который проходит с 1 июня по 31 августа. Участникам конкурса предлагается создать анимационные картины в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы — искусство, друзья, семья, спорт, культура родного края, летние каникулы — и снять это на телефон. Также молодые талантливые драматурги смогут побороться за звание лучшего сценариста мультфильма. Победители фестиваля получат в подарок курс анимации от киностудии «Союзмультфильм».

«В прошлом, 2021 году в фестивале уличных мультфильмов приняло участие 800 молодых аниматоров из шести стран. Для некоммерческого проекта, у которого не было финансирования и на рекламу которого не было потрачено ни рубля, это огромный успех. Фестиваль подтвердил, что детская мультипликация в стране возрождается, ребятам есть что сказать и они ищут средства выразить свои мысли через анимационное искусство. Мультфильмы участников — о дружбе, природе, животных, традициях, о том, чем богата наша страна, о том, чем наполнена душа каждого маленького её обитателя. Этот фестивальный год мы посвящаем сказкам и чудесам, которые происходят, если в них верить», — говорит автор и руководитель проекта Анна Ленкова.

Члены жюри — режиссёры и художники киностудии «Союзмультфильм», преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИК — выберут победителей в четырёх номинациях: «Малыши в возрасте до 7 лет» (при поддержке родителей), «Дети от 8 до 13 лет», «Подростки от 14 до 18 лет» и «Лучший сценарий».

От участников ждут мультфильмы в формате mp4 продолжительностью не более 5 минут. Также на конкурс можно подать работы, созданные не ранее 2021 года и опубликованные в открытых источниках до 31 августа 2022 года. Такие работы участникам нужно отправить через форму на сайте проекта, указав имя, возраст, страну и город.

31 октября жюри подведёт итоги конкурса. Победители фестиваля получат электронные именные дипломы и курс анимации от киностудии «Союзмультфильм». Подробные правила участия можно узнать на сайте проекта или в группе фестиваля во «ВКонтакте».