Юные спортсмены СШОР «Юпитер» из Нижнего Тагила завоевали несколько высших наград на первенстве области по тхэквондо 

В минувшие выходные воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» из Нижнего Тагила успешно выступили на первенстве области по тхэквондо в Верхней Пышме. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов.

Руслана Семячкова, Злата Лапенок, Семён Байков и Артур Хайлов завоевали золотые награды, тем самым обеспечив себе путёвки на предстоящее первенство России, которое пройдёт с 3 по 9 июня в Калининграде. Без медалей не остались Иван Новосёлов (серебро), Екатерина Новосёлова (бронза) и Софья Носкова (бронза).

На проходившем параллельно Межмуниципальном первенстве ГО Верхняя Пышма юные тхэквондисты «Юпитера» завоевали свои награды: Александра Меньшикова (золото), Валерия Кулакова (золото), Злата Ушакова (золото), Кирилл Корнилов (серебро), Есения Ушакова (бронза), Марианна Андрейцева (бронза).

Спортсмены тренируются в СШОР «Юпитер» под руководством тренеров Елены Небогатовой, Екатерины Выборновой и Максима Наговицына.

«Ребята показали высокий уровень, достойно отработав каждый поединок. Потенциал спортсменов стал значительно выше. Впереди подготовка к первенству России, верим, что наши спортсмены поднимутся на пьедестал почёта!» — рассказала АН «Между строк» тренер юных спортсменов Екатерина Выборнова.

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