Юные экоактивисты из Нижнего Тагила смогут выиграть самокат в «зелёном» квесте  

В Нижнем Тагиле с 14 по 20 июля пройдёт летний экологический квест «Рекс-Пекс-Экоквест» (6+). Он рассчитан на участников 6-12 лет. По словам организаторов, ребята и их родители узнают, как экологично жить в современном городе и откроют для себя увлекательные экофакты.

Помимо Нижнего Тагила экоигра проводится в Ульяновске, Кургане, Саратове, Туле, Калуге. Организаторами выступают общественная организация «Мусора.Больше.Нет» и Объединённая металлургическая компания.

«Участники отправятся на поиски “зелёных” мест, после чего будут выкладывать у себя в аккаунтах селфи или видео с нужных локаций. За выполненные задания им будут начисляться баллы. Дополнительные баллы можно получать за верные ответы на эковопросы», — рассказывают организаторы.

Участие в квесте бесплатное, но нужно успеть зарегистрироваться до 14 июля. Задания можно выполнять с 14 по 20 июля.

Победители в каждом городе получат классные призы. Так, за первое место организаторы обещают самокат-трансформер, за второе — лонгборд, за третье — ролики на обувь. Ребята, занявшие с 4 по 10 место, получат наборы головоломок.