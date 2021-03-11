YouTube введёт налог для блогеров

Корпорация Google намерена уже в июне 2021 года ввести налоги для иностранных YouTube-блогеров, в том числе россиян, со ссылкой на рассылку компании пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, компания разослала блогерам сообщение с требованием предоставить налоговую информацию в компанию AdSense — подразделение Google, продающее рекламу.

Планируется облагать налогом доход от просмотра контента с территории США, его размер может составить от 0 до 30% в зависимости от наличия соглашения об исключении двойного налогообложения между странами. Между Россией и США такое соглашение действует, поэтому ставка может быть нулевой, отмечается в сообщении Google.

В случае, если блогер не предоставит запрашиваемую информацию в срок, все его доходы с YouTube будут автоматически облагаться налогом в размере 24% — он будет взиматься со всей суммы, а не только с дохода за счёт зрителей из США. В пресс-службе Google не ответили на запрос издания.

Накануне «Ведомости» сообщили, что Минцифры разрабатывает план, обязывающий иностранные платформы платить в российский бюджет налог на доход за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Инициатива коснётся Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok, она включена в план развития IT-отрасли. В пресс-службе Минцифры не комментировали документ, сославшись на то, что он неактуален.