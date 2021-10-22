Языковой центр и частный детский сад из Нижнего Тагила получат гранты на развитие социальных проектов 

В Нижнем Тагиле две компании получат гранты на реализацию социальных проектов до конца 2021 года. Об этом АН «Между строк» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заявки на получение денежных средств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подали 23 предпринимателя. Комиссия выбрала семь победителей среди компаний, которые оказывают услуги в сфере образования и здравоохранения, а также работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности на условиях софинансирования предприниматели получат 3 миллиона рублей.

Как рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики, в Нижнем Тагиле грант в размере 154 тысячи рублей получит детский центр Happy English. Он заявился на конкурс с проектом по организации детского клуба дневного пребывания с изучением английского языка.

Грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта по адаптации детей с различными особенностями развития и повышению уровня качества их жизни получит частный детский сад «Суперпочемучки».

Кроме того, поддержку получат производитель товаров для реабилитации людей с ограниченными возможностями «Круст», Ревдинский завод светотехнических изделий, Режевское предприятие «Элтиз» и екатеринбургская компания «Эпос», где трудятся люди с инвалидностью, в том числе незрячие.