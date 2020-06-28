Явка на голосовании по поправкам к Конституции достигла 28,5%

На 28 июня явка на голосовании по поправкам к Конституции составляет 28,46%. Согласно заявлению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, за три дня проголосовали уже более 30 млн человек.

«По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учётом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан, явка — 28,46%», — цитирует Памфилову ТАСС.

Как пишет URA.ru со ссылкой на источник в окружении губернатора, в Свердловской области явка на голосовании за три дня составила 21%. Всего проголосовали 691 949 человек.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Продлится оно до 1 июля. Согласно постановлению ЦИК, на всей территории России участки для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени, подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.