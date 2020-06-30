Явка на электронное голосование по поправкам превысила 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции достигла 90,97%, пишет РИА Новости.

По состоянию на утро 30 июня избиркомы уже выдали более 1,08 млн бюллетеней для дистанционного голосования. Электронное голосование по поправкам проводится в двух регионах — Москве и Нижегородской области. Всего на него зарегистрировались 1,19 млн человек: 1,05 млн человек в Москве и более 140 тысяч человек в Нижегородской области.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля. Электронное голосование завершится в 20:00 30 июня.