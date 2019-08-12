Яшин предложил Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму. ЦИК отказался

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин предложил главе ЦИК Элле Памфиловой отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму» и назначить новое голосование с участием оппозиции на конец осени. Текст обращения опубликован в Facebook сторонниками Яшина, который находится в спецприёмнике.

По словам Яшина, выборы «обернулись полицейским произволом», а уличные протесты являются следствием беззакония, допускаемого избиркомами.

«Я плохо Вас знаю, но наш разговор тет-а-тет в конце прошлого года произвёл приятное впечатление. Вы показались искренним человеком. Помните, что Вы тогда говорили? Обещали лично бороться за каждого независимого кандидата. Гарантировали честные и конкурентные выборы», — говорится в обращении к Памфиловой.

В комментарии «Дождю» Яшин рассказал, что разговор с Памфиловой состоялся после круглого стола, на который глава ЦИК его пригласила. Тогда политик высказал предположение, что процедура сбора подписей может привести к политическом кризису и наверняка будет использоваться как рычаг для недопуска оппозиционных кандидатов. По словам Яшина, Памфилова тогда ответила, что «разделяет тревогу и лично гарантирует, что приложит все усилия для того, чтобы выборы были честными и конкурентными».

В ответ на письмо Яшина секретарь ЦИКа Майя Гришина заявила, что «просто так день голосования не переносят», пишет РИА Новости.

«Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября», — сказала она.

Об этом же позже сказала сама Памфилова.

«Если у нас наберутся факты, серьёзные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим», — заявила глава ЦИК.

Напомним, 8 августа Хамовнический районный суд Москвы арестовал Яшина ещё на десять суток за твит о планируемой встрече с избирателями. До этого политика арестовали на десять суток 29 июля за то, что он призывал приходить на несогласованную акцию протеста, которая прошла в Москве 27 июля. 9 августа ЦИК отклонил жалобу Яшина на отказ в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Отказ также получили Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Елена Русакова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и ряд других независимых кандидатов.