Ярославский журналист спросил у Путина об угрозе отмены чемпионата мира по волейболу из-за решения ВАДА. Подобное грозит Универсиаде в Екатеринбурге

Представитель ГТРК «Ярославия» рассказал президенту об угрозе срыва проведения в Ярославле чемпионата мира по волейболу из-за решения ВАДА об отстранении России от крупных соревнований.

«Ярославль планировал принимать ЧМ по волейболу. Как же мы теперь?» — спрашивает журналист.

В ответ Путин отметил, что решение ВАДА — это лишь рекомендация, федерации сами принимают решение о проведении чемпионатов, так что Ярославль, скорее всего, примет ЧМ по волейболу.

«Футбольный кубок Евро-2020 пройдёт, билеты раскуплены», — заявил президент.

Напомним, ранее из-за решения ВАДА отстранить Россию от участия в международных спортивных мероприятиях оказалось под вопросом проведение Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году.