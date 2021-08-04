Яркий цвет, твёрдая корка и сухие усики. Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные арбуз и дыню

Роспотребнадзор опубликовал несколько правил, которые помогут выбрать самый сочный и полезный арбуз. Специалисты утверждают, что спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой коркой — если ноготь легко протыкает её, значит, арбуз незрелый. Также тагильчанам советуют выбирать арбузы среднего размера.

Хороший, зрелый арбуз должен иметь яркий и контрастный цвет корки. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально жёлтым, даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелой ягоды сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует.

Перед употреблением арбузы нужно обязательно вымыть под тёплой водой с мылом. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный арбуз или дыня имеют кислый запах, есть их не стоит. Скорее всего, в угощении уже начались процессы микробиологической порчи и можно получить пищевое отравление.

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твёрдая, это признак того, что дыня незрелая. Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим. Также от фрукта обязательно должен исходить аромат — если его нет, этот плод покупать не стоит.

Эксперты не советуют тагильчанам покупать фрукты в ларьках вдоль автодорог. В таких местах продаются товары, не прошедшие санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжёлые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Если вы всё-таки хотите купить арбуз в ларьке, то помните, что вправе потребовать пакет документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы).

Также в Роспотребнадзоре напоминают, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах — не более 100 граммов за один приём пищи.