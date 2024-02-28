Яркие и харизматичные. Вокалисты ДК НТМК радуют публику своим творчеством на протяжении многих лет, из поколения в поколение

Яркие, харизматичные, творческие люди трудятся в ДК НТМК для того, чтобы каждый день превращать в праздник. За вокальную составляющую отличного настроения отвечают Виктор Фаст, Мария Мамаева, Сергей Коробицын, Наталья Онищенко, Макс Кипер, Александра Сащенко и Дарья Тябут.

Каждый из них — профессионал своего дела, обладающий неповторимым творческим стилем. Предлагаем познакомиться с каждым из них поближе.

Золотой голос Нижнего Тагила

А ещё Почётный работник НТМК, победитель всероссийских и региональных эстрадных конкурсов, участник телевизионных шоу на государственных каналах, гордость и слава родного ДК НТМК — Виктор Фаст! Творческое начало пробудилось в Викторе ещё в детстве, когда вместе со старшим братом в детском саду он исполнил… матросский танец! На протяжении многих лет он и не думал о карьере вокалиста, его стихией был танец. На сцене ДК НТМК в качестве исполнителя он появился впервые в 1978 году, уже будучи звездой эстрадных конкурсов всесоюзного значения того времени. С тех пор его таланту и обаянию рукоплескали тысячи зрителей.

Своими главными достоинствами считает умение владеть голосом и образом. Среди кумиров Виктора Фаста — Лев Лещенко, Ярослав Евдокимов. А ещё он владеет искусством жонгляжа и играет на балалайке!

«На сцене — Мария Мамаева!»

Обычно после этой фразы зал взрывается аплодисментами и с нетерпением ждёт яркого выступления экстравагантной вокалистки.

В её репертуаре «золотые» хиты всех времён и поколений как отечественной, так и зарубежной эстрады. Каждый выход Марии на сцену — это настоящий красочный спектакль, где она главная героиня и рассказывает через песни свою искреннюю историю.

Одной определённой, самой любимой, песни у неё нет. Она меломан и на сцене, и в обыденной жизни. Твёрдо уверена, что все трудности намного проще и веселее проходить вместе с песней и позитивом. Вне сцены Мария любит проводить время со своей семьёй на природе и… петь! Всегда и везде!

Рули, Тагил!

Сергей Коробицын — известный тагильский музыкант, композитор, аранжировщик, вокалист Дворца культуры металлургов.

Лауреат конкурса «Юность комсомольская моя». Автор современного гимна города «Рули, Тагил!». В его репертуаре как широко известные хиты всех времён и поколений, так и песни для узких категорий слушателей (врачи, военные, металлурги). Его умение «жить в песне» ценится зрителями всех возрастов и статусов.

Сергей просто не представляет жизни без музыки, поэтому в своём доме оборудовал профессиональную звукозаписывающую студию, где продолжает творить вне стен дворца. А ещё он заядлый коллекционер раритетной аудио- и видеотехники и грампластинок.

С детства на сцене

Профессиональная вокалистка, руководитель вокальной группы ДК НТМК, выпускница студии «Сюрприз», участница кавер-группы «Контрабанда», а ещё радиоведущая. Всё это о ней — Наталье Онищенко!

В детстве она занималась рисованием, танцами, игрой на фортепиано, но вокал покорил её сердце навсегда. И даже сделанный в подростковом возрасте выбор — закончить с вокалом — не был окончательным. Судьба распорядилась иначе, и Наталья снова вернулась на сцену. Чему зрители несказанно рады.

Наталья искренне убеждена, что когда человек поёт, то он попадает в другую реальность, которая создаётся музыкой. Считает себя экстраответственной перфекционисткой, но с творческой душой. Наталья — автор и исполнитель собственных песен, отличающихся мастерством подачи и глубиной смысла.

Макс Кипер — артист-вокалист Дворца культуры металлургов

Несмотря на небольшой творческий опыт, Макс уже сумел завоевать сердца благодарной публики. В его репертуаре — современные хиты и классические шлягеры, знакомые песни всех жанров и направлений. Мощный вокал в сочетании с настоящим мужским обаянием — залог популярности Макса Кипера. Его особая любовь — темпераментные и страстные композиции в разных музыкальных жанрах.

Обладательница лучшей работы в мире

А ещё профессиональная вокалистка, педагог по вокалу, выпускница студии «Сюрприз» — Александра Сащенко!

До сих пор с замиранием сердца вспоминает своё первое выступление в 2001 году на сцене ДК Рудника им. III Интернационала, когда в русском народном ансамбле она очень громко пела песню «Валенки». И ей безумно это нравилось. Нравится работать на сцене и сейчас!

Александра убеждена в том, что научиться петь может абсолютно каждый. Возможно, это будет несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд, но всё реально — было бы желание.

Считает, что главные мечты в её жизни уже сбылись: лучшая работа в мире, которая позволяет реализовываться и развиваться, невероятная семья, даже собака мечты недавно появилась!

Молодость + Энергия = Успех

Именно такой формулой можно обозначить творческую деятельность самой юной вокалистки ДК НТМК Дарьи Тябут.

В её репертуаре как известные, уже давно полюбившиеся зрителям хиты, так и песни современных исполнителей. Умение грамотно использовать своё вокальное мастерство, с первых секунд вживаться в сценический образ, безграничная любовь к искусству делают Дарью востребованной вокалисткой.

Дарья — выпускница студии «Паприка», студентка Нижнетагильского колледжа искусств, у которой впереди, мы уверены, грандиозная вокальная карьера!

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