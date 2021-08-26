«Яндекс.Такси» поднял стоимость проезда в Нижнем Тагиле

Сервис «Яндекс.Такси» поднял минимальную стоимость поездки в Нижнем Тагиле, со ссылкой на пресс-службу компании пишет Ura.ru.

Отмечается, что Нижний Тагил — единственный город в регионе, которого коснулись изменения в тарифах для клиентов.

«Екатеринбург эти изменения (повышение цен) не коснулись. Из всей Свердловской области повышение тарифа произошло только в Нижнем Тагиле — впервые с 2018 года. Там стоимость посадки, в которую включён один километр и две минуты поездки, выросла с 49 до 55 рублей», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Ранее в компании «Яндекс» анонсировали повышение цен на такси в некоторых регионах России, в каких именно — в компании не уточняли. Отмечалось, что стоимость начнёт расти с 25 августа.