​​​​​​​«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»  

Российская компания «Яндекс» объявила о запуске нового сервиса видеоконференций «Яндекс.Телемост».

Сервис работает в Google Chrome и «Яндекс.Браузере», приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта», для его использования отдельное приложение скачивать не нужно. В настоящий момент число участников конференции ограничено 35 пользователями. Можно отключать микрофон и камеру, а также делиться экраном. Как и в похожем популярном сервисе Zoom, к видеозвонку можно подключиться просто по ссылке, регистрация в сервисах «Яндекс» необязательна.

Ранее групповые видеозвонки ввели российские сервисы Mail.ru и «ВКонтакте». «Одноклассники» разрешили присоединяться к видеозвонкам незарегистрированным пользователям.