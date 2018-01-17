«Яндекс» разработал собственный сервис для поиска попутчиков

В компании «Яндекс» заявили о создании сервиса «Яндекс.Попутка». С его помощью водитель сможет найти пассажира, с которым ему по пути. Сервис помогает найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас на расстояние от 10 км. Регистрация для водителей уже открыта в «Яндекс. Навигаторе» для Android, приложение для пассажиров появится на Android и iOS в ближайшие недели, пишет РБК.

В «Яндексе» отмечают, что поездка будет платной для пассажира, но сервис не является коммерческим. Приложение устанавливает рекомендуемую сумму оплаты, однако водители и пассажиры могут оговаривать цену сами.

Экспериментальный запуск сервиса планируют провести в Ростовской области и Красноярском крае. Если услуга будет востребована, позже «Попутка» появится и в других городах.

Сейчас самым популярным приложением по поиску попутчиков является французский BlaBlaCar. По данным на 2017 год, у него около 50 млн пользователей.