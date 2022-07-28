«Яндекс» будет платить тагильчанам за прогулки по городу

В Нижнем Тагиле «Яндекс» приглашает на работу или подработку пешеходов-исследователей, которые бы занимались обновлением и пополнением информации для «Яндекс. Карт». Соответствующие вакансии были размещены в профильных сообществах в социальных сетях и на популярных площадках по поиску работы.

Согласно объявлению, откликнувшимся на вакансию предстоит ходить по городу и отмечать те объекты, которых ещё нет на действующих «Яндекс. Картах»: собирать данные об организациях и магазинах, фотографировать, отмечать на карте шлагбаумы, дороги, добавлять и нумеровать подъезды.

Для того чтобы стать специалистом по сбору геоданных, соискатель должен иметь смартфон или планшет. В качестве вознаграждения «Яндекс» предлагает сдельную зарплату, которая зависит от масштаба и сложности заданий. На своём официальном сайте «Яндекс» упоминает зарплату в размере 200 рублей в час, однако в объявлении на hh.ru указывается сумма 250–270 рублей в час. «Яндекс» обещает гибкий график и возможность совмещения с основной работой или учёбой.