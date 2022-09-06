«Я вижу, как преображается наш город, но ещё есть к чему стремиться». Начальник вагоносборочного производства Сергей Лавров — о секрете карьерного роста, развитии лидерских качеств и о том, почему важно не бояться новых вызовов

Сергей Лавров пришёл на предприятие сразу после института. Через 10 лет стал начальником кузнечного цеха. В 2017 году Лавров был назначен начальником вагоносборочного производства, а в 2022 году удостоен престижной премии Черепановых, которая вручается за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства. Журналисту агентства новостей «Между строк» Сергей Лавров рассказал, как выстраивает отношения с огромным коллективом вагоносборки, каким видит будущее Нижнего Тагила, о любимых местах отдыха на Вагонке и о том, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в городскую Думу Нижнего Тагила по избирательному округу № 6.

— Сергей Анатольевич, что вас привело на «Уралвагонзавод»?

— На «Уралвагонзаводе» у меня работал папа. Он родился в Нижнем Тагиле, здесь же окончил школу. Отслужил в армии, получил высшее образование в университете, после которого устроился в Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского технологического института инженером-конструктором. Сегодня это Уральский научно-технологический комплекс, который входит в концерн «Уралвагонзавод». А перед выходом на заслуженный отдых папа трудился в литейном цехе № 1 «Уралвагонзавода». Конечно, он рассказывал о своей работе, но, честно признаюсь, сам я никогда не мечтал быть инженером.

— И всё же профессию инженера вы получили.

— Я учился в гимназии № 86. В старших классах у нас появилась техническая направленность, мы каждый четверг ездили в УГТУ-УПИ (сейчас УрФУ) и там целый день занимались. Тогда я увлёкся химией: у нас был очень хороший преподаватель, и он смог привить мне любовь к этой науке. В итоге в институт я поступил на специальность «Литейное производство чёрных и цветных металлов».

— А кем в детстве мечтали стать?

— В детстве хотел работать водителем. Когда стал постарше, появилась мечта купить свой автомобиль. Подумал, что, работая на «Уралвагонзаводе», накопить на машину будет проще. После института в 2006 году пришёл в отдел кадров УВЗ, там мне дали два направления: мастером в кузнечный цех или термический. Выбирал практически наугад, понравился тот, который был ближе к отделу кадров, — кузнечный.

— Не пожалели?

— Я проработал в кузнице 11 лет и получил там неплохую закалку. Был начальником кузнечного участка, заместителем начальника цеха по производству, начальником цеха. Кузнецы — люди с характером, но при этом добрые, отзывчивые, понимающие. Кузнечный цех многономенклатурный, с широким спектром изделий и оборудования. Многое приходилось изучать дополнительно, повышать квалификацию. Ни разу не пожалел о выборе.

— Когда в 2017 году вас назначили начальником вагоносборочного производства, многое изменилось в вашей работе?

— Кузница и вагоносборка — это абсолютно разные производства. И там, и там есть свои нюансы. Когда в кузнечном цехе меня назначили начальником участка, мне эта работа показалась достаточно сложной, но я справился. Потом меня перевели в заместители начальника цеха по производству, тоже не просто всё далось. Главное — уяснить для себя, что ты должен не только выполнять свою работу, но и вникать в вопросы, которые напрямую не касаются производства. У меня был очень хороший начальник цеха, Сергей Мартемьянов, который многому меня научил. В итоге я проработал его замом семь лет, и уже изучив все тонкости производства, сменил его на этой должности. И конечно, когда меня назначили начальником вагоносборочного производства, то мне вновь показалось, что для меня это что-то запредельное. Но работаю уже пять лет и, надеюсь, справляюсь.

— И в чём секрет вашего успеха?

— Главное, чтобы работа была интересна, по душе, чтобы доставляла удовольствие. Иначе зачем всё это? Лично мне моя работа очень нравится, особенно когда перед тобой ставят какую-то новую задачу, а ты думаешь, как бы это сделать. Собираешь свою команду: инженеров, производственников, обсуждаешь с ними детали, обдумываешь различные возможные решения, потом идёшь и делаешь — и всё получается. А когда новое изделие осваиваем, появляется драйв, им я стараюсь заряжать весь коллектив.

— Сложно руководить таким большим коллективом, ведь на вагоносборке работает более 4000 человек?

— В любой работе есть свои сложности. Неважно, руководитель ты, сварщик или машинист крана. Главное в любой профессии — не бояться принимать решения, даже самые нестандартные. И нет ничего страшного в том, чтобы ошибиться. Я для себя уяснил: главное — признать свою ошибку и учесть её, чтобы не повторить в будущем. Мои коллеги, наверное, подтвердят, что, когда я понимаю, что не прав, я это признаю. Ничего зазорного в этом не вижу.

— До работы на «Уралвагонзаводе» замечали у себя лидерские задатки?

— Лидерские качества во мне проявились, когда я начал работать начальником участка. Тогда у меня появилось понимание, каким должен быть хороший руководитель. На самом деле ничего сложного нет: если ты к человеку относишься открыто, то и он перед тобой открывается. Если ты откликаешься на его проблемы, то и он готов выполнить задачи, которые ты перед ним ставишь.

— В этом году вы решили баллотироваться в депутаты городской Думы Нижнего Тагила.

— Я вижу, как преображается наш город, но ещё есть к чему стремиться, есть потенциал. И я намерен внести вклад в развитие Вагонки и Дзержинского района в целом. Уверен, что в этом мне поможет опыт, который я получил на заводе: умение работать с людьми, слышать их, отзываться на просьбы, отвечать на вопросы. Тем более я иду в Думу от УВЗ не один, у нас собралась неплохая #КомандаУВЗ, где есть суперпрофессионалы с огромным опытом работы.

— На что нужно в первую очередь обратить внимание депутатам городской Думы следующего созыва?

— Больше внимания необходимо уделить благоустройству дворов и общественных пространств. Да, определённые успехи в этом направлении есть, но фронт работ по-прежнему остаётся огромным. Кто постарше, те помнят, как 30 лет назад выглядел Пионерский сквер, площадь Славы, по которой машины ездили, какой совсем недавно была лесополоса за площадью Танкостроителей... И как это всё выглядит сейчас. В других районах тоже есть изменения к лучшему, город приобретает современный вид. Построен мост через Тагильский пруд, завершается реконструкция Привокзальной площади. Главное — не снижать темпы и не закрывать глаза на те проблемы, которые находятся прямо у нас под носом.

— Сами где любите с семьёй отдыхать?

— С семьёй больше всего люблю гулять в нашем парке у Дворца культуры имени Окунева. Во-первых, мы недалеко живём, а во-вторых, сам в детстве любил тут проводить время. Здесь прекрасный парк, чисто, есть хорошие детские комплексы, проходят детские праздники. Отличное место для семейного отдыха.

— Говорят, вы боксом увлекаетесь?

— В школьные годы у меня было много спортивных увлечений. Больше всего понравился бокс. Бокс — это подвижный вид спорта, который помогает держать себя в форме. К тому же это прекрасная разрядка после напряжённого рабочего дня. Занимаюсь, конечно, непрофессионально, чисто для себя.

— Сейчас молодёжь стремится перебраться в крупные города. У вас дочь подрастает, что ей скажете, если она захочет уехать из Нижнего Тагила?

— Моя дочка ещё ходит в детский сад, но, конечно, как любому отцу, мне бы хотелось, чтобы она не уезжала далеко от своих родителей, когда вырастет. Чтобы она нашла себя и в профессиональном, и в личном плане у нас в городе, на своей малой родине. Для меня это ещё один мощный стимул работать для того, чтобы всё необходимое для полноценной жизни было в Нижнем Тагиле. Чтобы именно здесь наши дети могли получать качественное и современное образование, работать по любимой профессии, расти и развиваться. И наконец, наш город должен стать по-настоящему комфортным для жизни. Тогда молодёжь не только не захочет отсюда уезжать, а наоборот — поедет к нам. Это моя цель как кандидата в депутаты, как тагильчанина, как родителя, который хочет для своего ребёнка только самого лучшего.

— Думаете, эти планы осуществимы?

— А почему бы и нет. В Нижнем Тагиле два крупнейших градообразующих предприятия и больше десятка предприятий поменьше. Здесь всегда будет работа и любой нормальный человек, который не ищет, где полегче и попроще, а который хочет трудиться и зарабатывать, без проблем сможет обеспечить свою семью.

Изготовлено: ООО «Агентство новостей “Между строк”», юридический адрес: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 39, ИНН 6623091720. По заказу кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Лаврова Сергея Анатольевича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Лаврова Сергея Анатольевича.