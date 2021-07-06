«Я уже готова была упасть, лечь, сесть на пол, потому что невозможно стоять на одном месте шесть часов». Тагильчанка рассказала об одном дне работы на «Иннопроме»

Традиционно девушки модельной внешности являются украшением крупных международных выставок. Яркие, молодые, стройные, они создают настроение, привлекают внимание гостей и участников мероприятий. Журналисты тоже традиционно делают отдельную фотоподборку красавиц.

Попасть на работу на международную промышленную выставку «Иннопром», которая с 5 по 8 июля работает в Екатеринбурге, довольно непросто. Ежегодно организаторы выставки проводят строгий кастинг среди юношей и девушек, которые будут встречать гостей. В этом году все этапы отбора прошла тагильчанка Евгения (имя изменено. — Прим. ред.). Она рассказала о том, как ей удалось устроиться на престижную подработку.

Евгении 23 года, в этом году она получила диплом о высшем образовании. Девушка прекрасно владеет английским языком.

«Сообщение о возможности подработки в качестве хостес на выставке “Иннопром” мне отправила знакомая во “ВКонтакте”. Объявление было размещено в группе рекламного агентства. То есть шанс попробовать устроиться был у многих. Организаторы мероприятия обещали встречу с иностранными гостями, поэтому я быстро согласилась, чтобы не упускать возможность попрактиковать свой английский язык», — рассказывает Евгения.

Кастинг для обслуживающего персонала «Иннопрома» проходит в несколько этапов. Сначала нужно отправить заявку. Если повезёт, пригласят на личное собеседование. Чтобы попасть на работу, Женя создала видеовизитку о себе на двух языках — русском и английском. После рассмотрения заявки екатеринбургское рекламное агентство «Like» пригласило её на собеседование, где девушку вновь попросили продемонстрировать знание иностранного языка.

Другим обязательным условием для участниц конкурса являлась приятная внешность. По словам Евгении, предпочтение отдают исключительно кандидаткам с модельными данными.

«В тот день, когда мы должны были прийти на примерку униформы, в офисе оказался организатор, который проводил собеседование лично с каждым. Просил рассказать пару слов о себе на русском и английском языке, чтобы понять, можешь ли ты без подготовки общаться с иностранцем. Меня удивило, что среди всех хостес был проведён негласный отбор — некоторых девушек попросили встречать гостей выставки с 19:00 до 23:00. Я была готова работать полный рабочий день до 23 часов, но меня поставили только до семи часов», — делится девушка.

Другие участницы, по словам тагильчанки, были отправлены на работу от модельных агентств. Немало среди красоток, работающих на «Иннопроме», студенток разных вузов Екатеринбурга — их полностью устраивает денежная ставка в 250 рублей за час работы.

Администраторам «Иннопрома» запрещено использовать мобильные устройства «в целях безопасности». Смартфоны пришлось сдать. Перед началом рабочей смены всем девушкам-хостес сделали профессиональную укладку волос и макияж. Предупредили, что вести себя нужно очень сдержанно, иначе последуют штрафы.

Евгения получила работу на Международном гольф-турнире, который традиционно проходит накануне официального открытия выставки. ВИП-персоны собираются поиграть в гольф и пообщаться в неформальной обстановке.

Вместе с другими девушками-хостес с 8:00 Евгения встречала гостей, выдавала им бейджи и наборы для гольфа. Среди участников ВИП-турнира были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и известные спортсмены-гольфисты. Пообщаться с иностранцами девушке так и не удалось.

«Самое продуктивное время было, пока мы встречали гостей. После нас отвели на завтрак, который состоял из небольшой и холодной запеканки. Оставшееся время до пяти часов вечера приходилось стоять без работы. Я уже готова была упасть, лечь, сесть на пол, потому что невозможно стоять на одном месте шесть часов. Также приходилось выслушивать от кураторов, что под маской не видно, как мы улыбаемся. Мне максимально не понравилась работа. Возможности пообщаться на иностранном языке было очень мало. И при этом кураторы постоянно требовали стоять ровно и улыбаться. Условия не из приятных», — подытожила Евгения.