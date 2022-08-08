«Я уверен, что в Нижнем Тагиле будет и современная филармония, и много чего ещё». Главный строитель ЕВРАЗ НТМК Павел Колпаков — о том, как сделать город привлекательным для молодёжи и удобным для жизни 

Павел Колпаков, директор по управлению проектами дивизиона «Урал» ЕВРАЗа, больше 20 лет трудится на НТМК. Представитель трудовой династии после окончания вуза пришёл работать инженером на ремонтно-строительное производство, а уже в 33 года возглавил управление капитального строительства комбината. Колпаков курировал строительство новых доменных печей, рельсобалочного цеха, а также разработку Собственно-Качканарского месторождения. Журналист АН «Между строк» поговорил с главным строителем ЕВРАЗ НТМК о проектах, которыми он гордится, семье, которая вдохновляет на новые вызовы, и Нижнем Тагиле как о городе, в котором хочется жить.

Комбинатовец в четвёртом поколении

По словам Павла Колпакова, уже в старших классах он знал, что свяжет свою жизнь с НТМК. На заводе трудились его бабушка, мама и отец — общий рабочий стаж семьи Колпаковых перешагнул вековую отметку. 12 июля 1999 года молодой специалист пришёл работать на ремонтно-строительное производство комбината. В 2003 году его объединили с управлением капитального строительства (УКС), которое занимается всеми стройками на НТМК.

«Помню, как я активно участвовал во всех совещаниях, даже в тех, которые были не по моей теме, — улыбается Павел Николаевич. — Этим, наверное, и привлёк к себе внимание. В 33 года стал начальником управления капитального строительства, упорно работал и набирался опыта у более старших коллег. Именно тогда я понял: когда любишь работу и, нисколько не жалея, отдаёшь ей много сил и времени, всё получается.

В 2016 году мне доверили строительство современных доменных печей № 6 и № 7. Это был совершенно новый уровень, ведь в металлургии это один из самых сложных проектов. Масштабы строительства поражают: высота печи — 80 метров, ширина — два футбольных поля! Я понял, что этот проект будет меня развивать как профессионала, и согласился. С удовольствием вспоминаю то время: очень много навыков, знаний и, самое главное, друзей приобрёл в тот период».

Ежегодно на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК ведётся множество строек, модернизаций, реконструкций и ремонтов. Организацией работ, курированием всех этапов — от выдачи технического задания, проектирования, заказа оборудования до ввода объектов в эксплуатацию — занимается дирекция по управлению проектами дивизиона «Урал».

«Понимать тонкости стройки и уметь читать чертежи — это не самое главное в моей работе. У меня, как руководителя, основная задача в том, чтобы людей с разными характерами и привычками объединить, заразить их желанием прийти к общей цели и достигнуть лучшего результата. Мне очень интересно общаться с людьми, с нашими рабочими. Ты реально узнаёшь, чем живут тагильчане. У кого-то какое-то хобби интересное, кто-то историю знает хорошо», — говорит Павел Колпаков.

Дом или домна

Когда человек много времени проводит на работе, важно, чтобы дома его поддерживали и понимали, говорит Павел Колпаков. За домашний уют и тепло в семье Колпаковых отвечает жена Олеся. Супруги почти 30 лет вместе, воспитали дочь Ксению, которая в этом году закончила 2-й курс московского МИСиСа. После завершения учёбы девушка планирует вернуться в родной Нижний Тагил.

«Мне очень повезло с супругой. Она родилась в день любви, 14 февраля, а я — двумя днями раньше. Мы давно друг друга знаем, вместе учились с 1-го класса, дружить начали в 10-м классе. Вместе решили остаться в Нижнем Тагиле, когда закончили школу. В институте тоже учились вместе. Сейчас Олеся работает бухгалтером-финансистом на другом предприятии».

Свободное время Павел Николаевич проводит или в кругу семьи, или в спортзале. По пятницам играет в футбол с коллегами и каждый год старается принять участие в благотворительном забеге ЕВРАЗа «Дай пять!». Ещё Павел Колпаков — страстный нумизмат. В его коллекции полный сборник монет 1812 года выпуска, монеты 1801 и 1905 годов, позднего СССР и современной России. По современным юбилейным «десятчикам», говорит, можно изучать географию России: Наро-Фоминск, Кронштадт, Тюмень, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ…

Другое увлечение руководителя — музыка. Павел Колпаков не пропускает большие музыкальные фестивали, такие как «Ночь музыки» в Екатеринбурге или фестиваль «Наши в городе» (оба события проходили при поддержке ЕВРАЗа).

«Мне нравится абсолютно разная музыка. Есть в моём плейлисте и рок-хиты, и современная поп-музыка, и композиции 90-х годов. Очень нравится Владимир Кузьмин, — делится Павел Николаевич. — Мой наставник Михаил Иосипович Аршанский сделал меня виниломаном. Я купил себе проигрыватель и точно могу сказать, что это совершенно другое качество музыки. В Москве с женой сходили на концерт в новый зал в парке Зарядье, и тогда я, конечно, понял, что есть чего поменять в нашей Нижнетагильской филармонии. Например, заменить бархатные шторы, которые поглощают звук, сделать комфортным зал, и тогда ещё больше появится любителей послушать живую музыку. Новый зал тоже когда-нибудь будет. Я сегодня смотрю на темпы развития нашего города и всей страны и вижу, как качество жизни улучшается. Мы, конечно, как молодые, хотим всего побыстрее, чтобы изменения происходили сразу. Но ломать — быстро, строить — долго и сложно. Я уверен, что будет в Нижнем Тагиле не только современная филармония, но и много чего другого».

Новый вызов

45-летний Павел Колпаков из тех людей, кто любит преодолевать испытания, ставить себе амбициозные задачи. Выдвижение в Нижнетагильскую городскую Думу он называет новым вызовом и интересным для себя проектом.

«Я реально вижу, как город меняется, и точно понимаю: чтобы город становился лучше, чище, чтобы оставалась в нём молодёжь, нужна единая команда единомышленников в гордуме. Честно говоря, я чувствую, что пора применить те знания и опыт, которые я получил на предприятии, и на уровне города. Хочется быть полезным. Это ещё и пример для моей дочери, напутствие ей о том, что только своим трудом и знаниями ты можешь много чего добиться в жизни», — рассуждает Павел Колпаков.

Одномандатный избирательный округ № 24, по которому выдвигается в городской парламент Павел Колпаков, включает Уральский проспект, часть Октябрьского проспекта и Фотеево. Несмотря на то, что Гальянка считается развивающимся районом, где строятся новые детские сады, парки, школы и дома, проблем здесь предостаточно. Главная — благоустройство дворов и улиц.

«Я 15 лет жил на Уральском проспекте, 50, а до этого — пять лет на Захарова, 5. Это старые панельные дома, их проектировщики не рассчитывали на такое количество автомобилей во дворах. Припарковать машину на Гальянке сегодня просто невозможно. Нужно серьёзно заниматься этой проблемой, продумывать новые въезды во внутридворовые территории, строить стоянки. И всё это важно делать в том числе для того, чтобы люди оставались в городе. Ведь всё начинается с подъездов и дворов, которые должны быть опрятными, благоустроенными, чтобы детям было где поиграть. Уверен, мы к этому придём. Сегодня мэрия восстанавливает парки и скверы, потому что всегда начинают с большого и приходят к малому», — рассуждает Павел Колпаков.

Как строитель, Павел Николаевич отмечает ещё одну серьёзную проблему новых микрорайонов — приведение в порядок придомовых территорий застройщиками. Кандидат в депутаты уверен, что управление архитектуры города может и должно ужесточить требования к проектной документации застройщиков и обращать внимание на то, включено ли в неё последующее приведение в порядок придомовой территории. Сегодня возле новых домов на Уральском проспекте, сданных в эксплуатацию несколько лет назад, до сих пор не зарыты котлованы, не убран строительный мусор. А вокруг бегают дети, гуляют местные жители.