«Я устрою резню в Нижнем Тагиле и убью там каждого, ведь это биомусор, который недостоин жить». Неизвестные запугали родителей и школьников сообщениями о массовых расправах 

Накануне в родительских и школьных чатах появилась информация о том, что неизвестные готовят теракты на территории школ Нижнего Тагила. Неустановленные злоумышленники создали в Telegram канал, в котором распространяли сообщения о скорых массовых расправах в тагильских учебных заведениях, прикрепляя к постам фотографии оружия.

«Я устал. Спустя месяцы подготовки, моральной и физической, я готов унести тысячи жизней в этом никчемном городе. Я не показываю свои эмоции, но внутри испытываю только ненависть. Я готовился очень долго и не могу допустить ошибок. Совсем скоро я устрою резню в Нижнем Тагиле и убью там каждого, ведь это биомусор, который недостоин жить. Говорим сразу, в какие школы пойдём: 32, 61, 9, 43, 90, 23, 69, 58, 20, 48, 49. Во вторник в этих школах произойдёт стрельба. Нас много, нам не страшно, полиция не сможет нас поймать. Я войду в историю. Очищение скоро сбудется», — сказано в сообщениях.

Отметим, что Telegram-каналы с подобным контентом появились ещё в сентябре прошлого года. Полиция призывает тагильчан не поддаваться на провокации.

«По данному факту в полиции Нижнего Тагила уже организована проверка, проводятся необходимые мероприятия», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своём Telegram-канале, что информация о каналах с угрозами была передана в полицию. По её данным, помимо Нижнего Тагила, похожие угрозы поступали и в адрес учреждений Костромы и Кургана.

В настоящее время Telegram-канал, в котором были опубликованы сообщения с угрозами, заблокирован, но злоумышленники создали аналогичный и продолжают распространять угрозы.