«Я тебя сейчас зарежу!» Суд отправил в колонию домашнего тирана из Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила стала жертвой домашнего тирана. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, летом прошлого года сожитель тагильчанки Бахтияр М. в состоянии алкогольного опьянения вооружился ножом и угрожал женщине расправой. Угрозы потерпевшая восприняла всерьёз и обратилась за помощью в полицию. По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

«В ходе ссоры Бахтияр М. с целью угрозы убийством и создания у женщины чувства опасности за свою жизнь и здоровье взял нож, подошёл к ней и направил его, высказывая угрозы убийством, говоря: “Я тебя сейчас зарежу!” После чего, в продолжение своего преступного умысла, он умышленно с силой схватил её за шею, сдавил, тем самым затруднив ей дыхание, при этом высказывал слова: “Я тебя сейчас урою, жизни тебе не дам!”», — говорится в документах суда.

В июле 2023 года мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района Нижнего Тагила признал Бахтияра М. виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также мужчина был обязан два раза в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

«Обязанности, возложенные судом, Бахтияру М. показались несущественными, он систематически избегал явки в УИС. Предупреждение инспектора о замене наказания осуждённый тоже не принял всерьёз, за что поплатился. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил представление начальника Нижнетагильского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области об отмене условного осуждения. Бахтияр М. отправится отбывать наказание в колонию строгого режима сроком на один год», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Осуждённый обжаловал постановление суда в вышестоящей инстанции, но безуспешно.

Отметим, что в 2015 году Ленинским районным судом Нижнего Тагила мужчина был приговорён за кражу к 200 часам обязательных работ. Весной 2016 года он снова совершил преступление по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима.