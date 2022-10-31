Общество

«Я так манную кашу в детстве ела». Автолюбительница из Нижнего Тагила обратила внимание на необычный способ заправки трактора (ВИДЕО)

31.10.2022 14:35
«Я так манную кашу в детстве ела». Автолюбительница из Нижнего Тагила обратила внимание на необычный способ заправки трактора (ВИДЕО)

Жительница Нижнего Тагила Светлана стала свидетельницей необычного способа заправки трактора. Инцидент произошёл сегодня на АЗС «Газпром нефть» на улице Фестивальной. Автоледи подъехала к колонке, где уже заправлялся трактор. Внимание женщины привлекло то, как водитель спецтехники пытался залить дизтопливо в бак. По какой-то причине часть горючего выливалась из горловины прямо на асфальт. Тагильчанка сравнила этот способ с тем, как мама в детстве кормила её с ложки ненавистной манной кашей.

«Первый раз такое вижу. Или бак трактора уже переполнен и тракторист сливает излишки, или что-то с горловиной не так. А может, топливо загустело, поэтому так льётся. В общем, очень странно всё это. Вспомнилось, как мама меня в детстве манной кашей кормила с ложечки, а я её не любила и обратно выплёвывала», — рассказала АН «Между строк» Светлана. 

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