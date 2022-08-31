«Я сейчас у вас что-нибудь украду». В центре Нижнего Тагила группа подростков нагло ограбила парикмахерскую

27 августа в Нижнем Тагиле в парикмахерскую в доме № 3 на улице Пархоменко пробрались несколько подростков и совершили кражу.

Как рассказала АН «Между строк» владелица парикмахерской Нелли, подростки проникли в помещение в разгар рабочего дня через окно, открытое для проветривания. Хозяйка в этот момент находилась в помещении и сразу увидела злоумышленников.

«В момент инцидента мы сидели и беседовали с коллегой. Вдруг я увидела, как через открытое окно к нам залез какой-то мальчик. Парикмахерская находится на первом этаже, и на окнах нет защитных решёток, ведь мы даже подумать не могли, что кому-то придёт в голову проникнуть сюда. Сначала залез один парень, а следом и второй. Я крикнула первому из них, спросив, зачем он залез сюда, а мальчишка без смущения сказал, что сейчас что-то украдёт», — рассказала АН «Между строк» Нелли.

Как пояснила хозяйка парикмахерской, на подоконнике у неё хранятся в основном расходники: полотенца, лаки, шампуни и другое. Подростки схватили первое, что попалось им под руку, — окисляющую эмульсию для крем-краски — и выбежали на улицу через окно.

«Я не успела сфотографировать лица преступников, всё произошло слишком быстро. Для них, подростков лет 10–14, эта “оксидка” никакой ценности не представляет. Уверена, что они украли её ради забавы. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, которая установлена во дворе. После 1 сентября планирую написать заявление в полицию, пока нет времени из-за подготовки к школе. Я хочу не столько возместить ущерб, сколько наказать их. Сегодня они делают это ради забавы, а завтра пойдут грабить по-взрослому. Для нас ещё удачно сложилось, что рядом с окном не было дорогостоящих машинок для стрижки. Теперь окно мы лишь приоткрываем, боимся, что инцидент повторится», — пояснила женщина.