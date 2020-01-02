«Я разговаривал с ними, они бухие». В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в маршрутку

2 января в 14:10 на Красном Камне, рядом с магазином «Уют», произошло ДТП с участием маршрутки. Lada Priora врезалась в пассажирскую «Газель» маршрута № 20. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

«В Lada Priora оба пьяные, врезались в маршрутку № 20. Я разговаривал с ними, они бухие. Они сказали, что у них не сработали подушки безопасности. Пассажиры маршрутки не пострадали. Все живы. Автомобиль серьёзно повреждён», — рассказал очевидец происшествия подписчик Виктор.

По факту данного ДТП проводится проверка.