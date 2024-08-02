«Я просто встала как вкопанная и ничего не могла поделать». Волонтёры Нижнего Тагила рассказали о своей работе на месте обрушения дома на Сибирской и в пунктах сбора помощи пострадавшим 

Жители Нижнего Тагила объединились, чтобы вместе помочь пострадавшим от обрушения дома на улице Сибирской. В городе организовали минимум четыре пункта, куда неравнодушные несут гуманитарную помощь. Неотъемлемая часть этой работы — волонтёры, которые помогают в поиске, сборе и сортировке необходимых вещей. Чтобы узнать подробности этой непростой профессии, журналист АН «Между строк» Анна Попова пообщалась с двумя волонтёрами: Татьяной Аникиевич и Евгенией Томашевич.

Как рассказала тагильчанка Татьяна Аникиевич, она живёт в частном секторе недалеко от пятиэтажки, в которой произошёл взрыв. Женщина вспоминает, что сначала услышала грохот, но не сразу поняла, что и где произошло, поэтому на место обрушения пришла через 20 минут, ориентируясь на вой сигнализаций автомобилей.

«Когда мы подошли, меня просто шокировало увиденное, я не ожидала, что это настолько страшно. Не так, как показывают по телевизору. Я просто встала как вкопанная и ничего не могла поделать. Ну раз полиция тогда внутрь не пускала и никакой помощи не просила, я уехала на работу в магазин. Там я собрала одежду, которая у меня была, и увезла её в пункт помощи в библиотеке на проспекте Вагоностроителей, 64. Собственно говоря, вот таким образом я нечаянно и стала волонтёром. Пришла с мешком вещей и поняла, что нужна помощь каждого», — рассказывает Татьяна Аникиевич.

Татьяна Аникиевич

По словам тагильчанки, в пункте сбора помощи пострадавшим волонтёры организовали расфасовку вещей. Одежду делят по полу и возрасту, а также на категории.

«Во время работы в пункте мы сместили фокус внимания и старались действовать взвешенно, осознанно, не поддаваться эмоциям. Поначалу люди приносили грязные вещи или несли всё, что у них было, не зная возраст, пол и размер одежды человека. Поэтому мы опрашивали пострадавших, узнавали, в чём они нуждаются, размер одежды. Далее я писала в социальных сетях, что у нас есть и чего не хватает, чтобы люди приносили нужные вещи. Также я держала связь с сотрудниками МЧС, которые нам сказали, что нужна светлая одежда, чтобы вечером техника видела людей», — говорит тагильчанка.

Множество людей откликнулись на чужую беду. Татьяна рассказывает, что ей звонили, писали жители не только Нижнего Тагила, но и Екатеринбурга. Кто не мог лично передать вещи, переводил деньги.

«Очень меня покорили волонтёры. Ранее я никогда не соприкасалась с волонтёрским движением, а теперь без них никак, буду в их команде. Это просто светлейшие люди, они перевернули мой мир. Я не знала, что столько хороших людей нас окружает. На деньги, которые нам переводят, мы покупаем необходимое и ведём отчёт. Если человека размещают, то мы собираем ему продуктовый набор, чтобы у него было чем поужинать сегодня вечером. Также следим, чтобы у каждого были средства личной гигиены», — делится тагильчанка.

По словам Татьяны, сейчас требуются волонтёры, которые смогли бы довести пострадавших с вещами до временного места жительства.

«Несмотря на то, что пострадавшим предоставили гостиницу, некоторые остановились у знакомых или родных. Им требуется помощь в транспорте, особенно пожилым людям. К сожалению, не все люди принимают помощь. Некоторые настолько убиты горем, что говорят: “Какая одежда, мне жить негде!” На контакт они плохо идут, поэтому пока мы их не трогаем, даём пару дней, чтобы они просто пришли в себя. Дальше, конечно, будем им помогать», — сказала Татьяна.

Во время добровольческой деятельности тагильчанка познакомилась и обменялась контактами со многими волонтёрами, одна из них Евгения Томашевич. По словам Татьяны, Евгения внесла неоценимый вклад в спасение людей и домашних животных.

«О взрыве мы узнали, находясь на остановке “Универсам”, побежали к месту, вызвали 112. Потом искали место, куда отнести гуманитарную помощь, обратились в штаб на Вагоностроителей, 64. Остались там помогать. Принимали вещи, сортировали, относили необходимое сотрудникам МЧС, спрашивали, что ещё требуется, распространяли информацию. Вещей принесли много, но пока неясно, какие именно будут нужны. Пострадавшие не обращаются за вещами, не до этого. Помогаем также с животными, которые пострадали, потерялись или погибли», — рассказала Евгения Томашевич.

Евгения Томашевич

На момент публикации спасатели продолжают разбор разрушенных конструкций дома. Также на месте работают волонтёры различных организаций.