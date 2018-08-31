«Я прошла огромный путь и сдаваться не хочу». 19-летней тагильчанке нужна помощь в борьбе с лейкозом

19-летней студентке из Нижнего Тагила Эрике Опариной собирают деньги на трансплантацию костного мозга. На протяжении трёх лет девушка боролась с раком крови — острым лимфобластным лейкозом. В прошлом году была установлена стойкая ремиссия, болезнь отступила, но в июле этого года врачи обнаружили рецидив.

«Сейчас я нахожусь на лечении (высокодозной химиотерапии) в Екатеринбурге. У меня есть старший брат, который при типировании клеток подошёл только на 50%. Это большой риск, что костный мозг может не прижиться, а это чревато гибелью. Поэтому инициирован поиск неродственного донора за рубежом. Предупредили, что понадобятся немалые деньги — 20 000 евро. У моей семьи собрать такую сумму возможности нет. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Я прошла огромный тяжёлый путь к своей цели и сдаваться не хочу. Я надеюсь на вашу посильную финансовую помощь, понимание и поддержку», — написала Эрика на своей странице во «ВКонтакте».

Мама Эрики, Наталья Опарина, рассказывает, что никто не ожидал, что болезнь вернётся. После 31 курса химиотерапии врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 сняли дочь с лечения. Девушка мечтала об обычной жизни, успешно окончила два курса Нижнетагильского медколледжа.

«Она училась в школе № 69 на ГГМ, сразу после 9-го класса заболела, но смогла сдать экзамены в 11-м классе и получить аттестат. Я ей очень горжусь. Она очень отзывчивая, добрая, я говорю так не потому, что я её мама, это все видят. Она борется со своей болезнью. Даже в медицинский пошла, чтобы больше узнать о болезни», — рассказывает Наталья Опарина.

Идеальный донор, а именно такой нужен Эрике в её тяжёлом состоянии, должен подойти по 40 параметрам. Сейчас в международном реестре около 500 человек, которые подходят для Эрики по одному из параметров. Поиск «идеального» среди них медики оценили предварительно в 20 тысяч евро, по нынешнему курсу около 1,6 миллиона рублей. Сейчас нужна предоплата — 7 тысяч евро.

Мама Эрики надеется, что сама операция по пересадке костного мозга будет проводиться в России, это бесплатно. Деньги снова понадобятся для реабилитации после пересадки. Но так далеко в семье Опариных не заглядывают. Сейчас главное — собрать необходимую сумму для начала поиска донора и съездить на консилиум врачей в клинику Санкт-Петербурга, чтобы получить медицинское заключение. Именно в Петербурге могут сделать операцию по пересадке «иностранного материала». На данный момент собрано 600 тысяч рублей.

Реквизиты для денежных переводов

Карта Сбербанка мамы Эрики, Опариной Натальи Анатольевны:

4276 1614 3154 6703

Лицевой счёт № 40817810616546582245

БИК 046577674