«Я понял, что влип, но деваться уже некуда. В полицию идти побоялся». В Нижнем Тагиле задержали 19-летнего курьера-мошенника, который участвовал в обмане пенсионеров 

Полицейские Нижнего Тагила расследуют уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Челябинской области, который забирал у пенсионеров деньги под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Серию преступлений, квалифицированных как мошенничество, молодой человек совершил в составе преступной группировки в роли курьера. На момент задержания парень учился на 4-м курсе колледжа, а в незаконную деятельность он ввязался, получив в мессенджерах предложение подзаработать. Изначально суть работы сводилась к переводу денег, получаемых через интернет-доставку, на указанные работодателем счета. Провернув схему несколько раз, задержанный засомневался в законности своей работы и решил уйти, однако под угрозой насилия над близкими продолжил следовать указаниям. Устраиваясь на работу, парень отправил фотографию паспорта.

«Я понял, что влип, но деваться уже некуда. В полицию идти побоялся», — заявил он на допросе.

После этого «работодатель» предложил парню другой способ заработка: он должен был приехать в Нижний Тагил и ходить по указанным адресам, собирая деньги с обманутых пенсионеров. Правоохранителям удалось выяснить, что за декабрь 2023 года курьер побывал как минимум у пяти жертв.

Истории всех потерпевших похожи. Одним из первых обманутых тагильчан стал 88-летний мужчина, проживающий на улице Юности, которого телефонные мошенники убедили в необходимости помочь «родственнику, попавшему в ДТП». Он должен был передать деньги курьеру, чтобы отмазать «внука» от уголовной ответственности якобы за смертельную аварию. Дедушка трижды передавал курьеру деньги на общую сумму около 1,5 млн рублей. Только когда домой вернулась его дочь, мужчина понял, что отдал деньги мошенникам, после чего сразу обратился в полицию.

В рамках оперативно-розыскной работы полицейские быстро определили личность курьера и маршруты его передвижений по городу. В тот же день злоумышленник был задержан, он проживал в хостеле на улице Красноармейской, а до Нижнего Тагила из родного региона добрался на попутках. При нём сыщики обнаружили 150 тысяч рублей, добытых преступным путём.

При задержании молодой человек признал вину в полном объёме и дал признательные показания. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.