«Я осознаю ответственность перед каждым из вас». Торжественная церемония вступления в должность нового тагильского мэра Владислава Пинаева продлилась менее получаса

Инаугурация Владислава Пинаева, избранного 15 октября новым мэром Нижнего Тагила всеми 28 депутатами гордумы, длилась не более 25 минут. Торжественное мероприятие прошло сегодня в Нижнетагильском драматическом театре. Поздравить чиновника с вступлением в должность градоначальника в своих лучших костюмах и нарядах прибыли более 500 человек. Среди них вице-губернатор Алексей Орлов, главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин, экс-главы города Валентина Исаева и Николай Диденко, представители градообразующих предприятий и другие випы. Чтобы всем желающим хватило парковочных мест, с утра сотрудники ГИБДД закрыли проезд к администрации для всех желающих. Попасть в драмтеатр можно было только по приглашениям.

«Владислав Юрьевич очень компетентный, грамотный специалист в своём деле. Он знает Тагил, его проблемы, плюсы и минусы, в каком направлении надо двигаться. Я думаю, это самое главное. Он не будет метаться из стороны в сторону. Есть пути, по которым надо идти, мы будем по ним двигаться. И очень важно, что Владислав Юрьевич видит в Тагиле будущее для молодёжи. Если в городе будет оставаться молодёжь, то он будет жить и развиваться», – отметил депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин.

По словам гостей торжественного мероприятия, инаугурация Пинаева стала самой короткой за последнее десятилетие. Спикер НТГД Алексей Пырин доложил собравшимся об итогах выборов мэра на заседании думы, вице-губернатор Алексей Орлов зачитал поздравительное письмо от Евгения Куйвашева. Губернатор Свердловской области назвал Владислава Пинаева опытным руководителем, умеющим выстраивать конструктивные взаимоотношения с властью всех уровней, бизнесом и обществом. В числе первоочередных задач, стоящих перед Пинаевым, он определил реализацию нового «майского» указа президента России, выполнение программы «Пятилетка развития», подготовку к 300-летию города. Также было зачитано письмо от полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Владислав Пинаев поблагодарил всех собравшихся за поддержку, отметив, что сегодня очень волнительный и значимый в его жизни день.

«Я осознаю ответственность перед каждым из вас и самим городом. Нам предстоит достойно подготовиться к юбилейной дате – 300-летию Нижнего Тагила. Нужно работать над улучшением качества жизни тагильчан, сделать город научно-производственным центром. Очень важно, что создание студенческого кластера в городе поддерживают и УВЗ, и НТМК. Я сделаю всё, чтобы Тагил становился перспективным для молодёжи, комфортным для ветеранов и привлекательным для инвестиций. Чтобы тагильчане гордились городом, в котором они живут», – сказал Пинаев.

В завершении праздничной церемонии перед собравшимися выступил известный тагильский вокалист Виктор Фаст.

Почти год назад в драматическом театре проходила инаугурация бывшего главы Нижнего Тагила Сергея Носова (сейчас губернатор Магаданской области). Он победил на прямых выборах мэра, набрав 90,72% голосов избирателей. После досрочной отставки Носова прямые выборы тагильского мэра отменили по законопроекту губернатора Евгения Куйвашева.