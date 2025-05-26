«Я люблю Нижний Тагил так же сильно, как кофе». На первый в истории города фестиваль ароматного напитка пришли около 2000 человек

В прошедшую субботу, 24 мая, в Нижнем Тагиле прошёл первый в истории города масштабный кофейный фестиваль — «Кофе Фест Тагил», организованный центром «Мой бизнес» при поддержке администрации города и владельцев местных кофеен. Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и идеями профессиональных бариста, ремесленников, творческих людей и экспертов из различных сфер.

«Я люблю Нижний Тагил так же сильно, как кофе, поэтому идею фестиваля вынашивала давно. Я поняла, что развивать индустрию только через свою кофейню недостаточно — нужен масштаб, нужно показать молодёжи, что индустрия “живая”, что можно развиваться в ней, достигать новых высот, обучаться и строить карьеру на кофе. Фестиваль впервые прошёл в нашем городе с рекордным количеством трафика, почти 2000 гостей. В целом, наша команда довольна результатом, обязательно учтём все пожелания и обратную связь гостей, чтобы к следующему фестивалю устранить все недочёты и сделать его ещё масштабнее», — рассказала АН «Между строк» одна из организаторов, владелица кофейни «Кукуш» Кима Ушакова.

Главной частью фестиваля стал чемпионат по приготовлению кофе среди кофеен Нижнего Тагила и Екатеринбурга, в котором судьи международного уровня оценивали мастерство участников. Гости фестиваля смогли познакомиться с разнообразными кофейными вкусами на дегустационных площадках, где также предлагались какао, шоколад и сыры. На мероприятии работали торговые точки, где можно было приобрести свежий кофе, сладости и закуски.

Для посетителей были подготовлены интерактивные мастер-классы: изготовление кофейного скраба с оливковым маслом, мастер-классы по созданию сувениров и крафтовых товаров. На фестивале можно было поучаствовать в музыкальных активностях — игра на глюкофоне и укулеле заинтересовала и детей, и взрослых. Кроме того — приобрести кофейный стаканчик с собственным портретом или портретом своего домашнего любимца, которые делали художники прямо на фестивале. Гости также могли получить стаканчики с семенами микрозелени, узнать, как правильно её выращивать, и поучаствовать в настоящей чайной церемонии.

«Мероприятие интересное, понравилось, что можно на музыкальных инструментах поиграть. Атмосфера заряжает позитивной энергией. Много людей, много звуков, много занятий. Когда только зашла, сразу глаза начали разбегаться: куда пойти, чем заняться, что посмотреть», — поделилась впечатлениями с журналистом АН «Между строк» посетительница мероприятия.

Особое значение в программе имел лекторий, где эксперты делились советами по развитию бизнеса и современными трендами в кофейной индустрии. Также в рамках ярмарки работали торговые точки с различными товарами ручной работы: натуральным веганским сыром, мылом, мягкими игрушками, посудой и уникальными обложками для документов.

«Кофе Фест Тагил» дал тагильчанам возможность насладиться насыщенным ароматом свежего кофе, поучаствовать в разнообразных мастер-классах, расширить свои знания о кофейной культуре и технологиях приготовления, а также встретить людей, разделяющих интерес к кофейной тематике.