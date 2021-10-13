«Я каждый день звонила им, они мне говорили, что скоро всё вернут, ждите». Тагильчанка обвиняет магазин одежды в мошенничестве из-за отказа вернуть ей деньги за дублёнку

Жительница Нижнего Тагила обвиняет сотрудников магазина «Русские меха» (принадлежит московской компании «Русский континент». — Прим. ред.) в нарушении её прав из-за отказа возвращать деньги за покупку. Как рассказала АН «Между строк» Ирина, дочь потерпевшей, 5 октября её мама купила дублёнку и куртку на общую сумму 35 тысяч рублей в торговой точке, расположенной на цокольном этаже дома № 25 по улице Карла Маркса. По словам тагильчанки, мама расплатилась за вещи через приложение «Сбербанк Онлайн» и ей выдали товарный чек.

Уже дома женщина поняла, что дублёнка ей не подходит, и решила вернуть её продавцу в этот же день.

«В тот же день мама приехала обратно в магазин. Ей сказали написать заявление. Однако продавец его не забрал, а просто сфотографировал и отправил через WhatsАpp в бухгалтерию. Также ей было сказано, что деньги со счёта физлица, на который переводила мама, уже отправлены на счёт компании и сейчас вернуть их не получится. Обещали сделать возврат либо на следующий день, либо через день. Взяли номер телефона и сказали ждать звонка», — рассказывает тагильчанка.

Но на следующий день звонка так и не было. Тогда женщина передала номера телефонов своей дочери, чтобы она разобралась с недобросовестным продавцом.

«Я каждый день звонила им, они мне говорили, что скоро всё вернут, ждите. Сказали, что может приехать курьер, чтобы забрать вещь и перечислить деньги. В итоге так никто и не приехал, а на телефоны отвечать перестали», — говорит Ирина.

11 октября Ирина снова пришла в магазин, но на месте кроме маркетолога никого не оказалось. Девушка сказала Ирине, что она ничего не знает о продажах, а возврат денег обычно происходит за три дня.

Вечером того же дня маме Ирины поступил звонок от продавца, который предложил ей на следующий день в 13:00 прийти с дублёнкой в магазин и вернуть деньги. Утром женщине вновь позвонили и перенесли встречу на 17:00. Когда та пришла в магазин, там уже всё было закрыто. Как рассказали Ирине продавцы из соседнего павильона, магазин одежды закрылся за час до её прихода.

Сегодня женщины собираются обратиться полицию.