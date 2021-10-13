Происшествия

«Я каждый день звонила им, они мне говорили, что скоро всё вернут, ждите». Тагильчанка обвиняет магазин одежды в мошенничестве из-за отказа вернуть ей деньги за дублёнку

13.10.2021 13:23
Аватар пользователя Артем Тимашев
«Я каждый день звонила им, они мне говорили, что скоро всё вернут, ждите». Тагильчанка обвиняет магазин одежды в мошенничестве из-за отказа вернуть ей деньги за дублёнку

Жительница Нижнего Тагила обвиняет сотрудников магазина «Русские меха» (принадлежит московской компании «Русский континент». — Прим. ред.) в нарушении её прав из-за отказа возвращать деньги за покупку. Как рассказала АН «Между строк» Ирина, дочь потерпевшей, 5 октября её мама купила дублёнку и куртку на общую сумму 35 тысяч рублей в торговой точке, расположенной на цокольном этаже дома № 25 по улице Карла Маркса. По словам тагильчанки, мама расплатилась за вещи через приложение «Сбербанк Онлайн» и ей выдали товарный чек.

Уже дома женщина поняла, что дублёнка ей не подходит, и решила вернуть её продавцу в этот же день. 

«В тот же день мама приехала обратно в магазин. Ей сказали написать заявление. Однако продавец его не забрал, а просто сфотографировал и отправил через WhatsАpp в бухгалтерию. Также ей было сказано, что деньги со счёта физлица, на который переводила мама, уже отправлены на счёт компании и сейчас вернуть их не получится. Обещали сделать возврат либо на следующий день, либо через день. Взяли номер телефона и сказали ждать звонка», — рассказывает тагильчанка.

Но на следующий день звонка так и не было. Тогда женщина передала номера телефонов своей дочери, чтобы она разобралась с недобросовестным продавцом.

«Я каждый день звонила им, они мне говорили, что скоро всё вернут, ждите. Сказали, что может приехать курьер, чтобы забрать вещь и перечислить деньги. В итоге так никто и не приехал, а на телефоны отвечать перестали», — говорит Ирина.

11 октября Ирина снова пришла в магазин, но на месте кроме маркетолога никого не оказалось. Девушка сказала Ирине, что она ничего не знает о продажах, а возврат денег обычно происходит за три дня. 

Вечером того же дня маме Ирины поступил звонок от продавца, который предложил ей на следующий день в 13:00 прийти с дублёнкой в магазин и вернуть деньги. Утром женщине вновь позвонили и перенесли встречу на 17:00. Когда та пришла в магазин, там уже всё было закрыто. Как рассказали Ирине продавцы из соседнего павильона, магазин одежды закрылся за час до её прихода. 

Сегодня женщины собираются обратиться полицию. 

Новость от подписчика
Copyright
Telegram mstrok.ru