«Я хотела показать тему промышленности с её эстетической стороны». Художница из Нижнего Тагила расписала стену пятиэтажки в Ульяновске

Художница из Нижнего Тагила Александра Гетке стала участницей стрит-арт-фестиваля в Ульяновске «ctrl+c/ctrl+v» и расписала торец пятиэтажного дома. В этом году мероприятие было посвящено теме «Промышленное наследие». В разговоре с журналистом АН «Между строк» тагильчанка поделилась впечатлениями об этом событии и рассказала о процессе создания работы.

Девушка подала заявку на участие в фестивале и попала в число семи приглашённых художников, которые по определённому заданию должны были расписать жилой панельный дом. На создание арта на улице Нахимова, 13 в Ульяновске у тагильчанки ушло 5 дней. По словам Александры, несмотря на масштаб рисунка, с задачей она справилась успешно, в чём есть и заслуга жителей Ульяновска, которые всячески её поддерживали.

«Работа шла как по маслу! Горожане относились с пониманием и интересом. Останавливались, благодарили. Жители самой пятиэтажки приятно удивили своей открытостью, доброжелательностью и заботой о своём пространстве. Я сама из промышленного города, и мне близка эта тематика. И я решила посмотреть на это немного с другого ракурса. Отчасти в абстрактной манере показать тему промышленности с её эстетической стороны», — рассказывает Александра.

У тагильской художницы уже есть опыт участия в подобных фестивалях, таких как «YARSTREETART» (Ярославль), «Голос улиц» (Иркутск), и она намерена и дальше развиваться в области стрит-арта. По словам Александры, вдохновение она черпает в неиссякаемой красоте природы и переносит частичку этой красоты на здания, ограждения и другие городские объекты.