«Я ему говорила, что так делать нельзя, а он смотрит на меня и улыбается». В Нижнем Тагиле 4-летний мальчик бросается под колёса автомобилей (ВИДЕО)

Жильцы дома № 14 на улице Ломоносова обеспокоены поведением двух малолетних детей, живущих по соседству. Как рассказала АН «Между строк» жительница дома Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.), дети (мальчику на вид 4 года, девочке примерно 5 лет) подолгу находятся на улице без присмотра, а мальчик порой ведёт себя не по возрасту агрессивно.

«Эту семью все местные знают, мамаша их орёт, как гарпия, — так, что в соседнем квартале её слышно. Там их трое таких: мать и две сестры, вечно бухающие. А мальчишка уже не первый раз исполняет перед моей машиной: то стоит и не отходит, а если я еду, может кинуть палкой в машину. Сегодня я вообще чуть от страха в обморок не упала, думала, что задавлю, хоть и ехала медленно. Я ему раньше говорила, что так делать нельзя, а он смотрит на меня и улыбается», — говорит Екатерина.

По словам Екатерины, вести профилактические беседы с мамой мальчика не имеет смысла, поскольку женщина может воспринять замечания неадекватно и устроить драку. Соседи рассчитывают на помощь со стороны правоохранительных органов.