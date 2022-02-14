«Я думала, он богатый, но потом узнала, что деньги ему мама присылала». В День святого Валентина жители Нижнего Тагила поделились своими историями любви 

14 февраля — отличный повод признаться в любви, ведь сегодня весь мир празднует День святого Валентина. Редакция АН «Между строк» в честь самого романтичного праздника собрала love stories читателей и попыталась найти ответ на очень важный вопрос — в чём всё-таки секрет долгих и счастливых отношений.

Вместе всю жизнь

Светлана и Анатолий Поломошновы вместе уже 41 год. Ему исполнилось 66, ей — 61. Супруги говорят, что за эти годы у них ни разу не было мысли развестись. У пары двое взрослых детей и три внука. Супруги катаются на лыжах, велосипеде, самокате, увлекаются сап-сёрфингом и настольным теннисом.

Фото из архива Светланы Поломошновой Фото из архива Светланы Поломошновой Фото из архива Светланы Поломошновой

Они познакомились на заводе «Планта» в конструкторском отделе. Молодая Света пришла трудоустраиваться на предприятие копировщицей. Анатолий уже работал инженером-конструктором. Мужчина вспоминает, что влюбился в Светлану с первого взгляда и сразу же начал ухаживать за новой сотрудницей. Но симпатия была не взаимна: в этот момент Света ждала своего молодого человека из армии. Анатолий был настойчив.

«Год он за мной ухаживал: на такси возил, в кино приглашал, сладости дарил. Я сначала думала, что он богатый, но потом оказалось, что это ему мама прислала 1000 рублей на жизнь в новом городе (Анатолий родом из Алтайского края. — Прим. ред.). Она хотела, чтобы у сына еда, жильё были, а он все свои деньги на меня тратил», — смеётся Светлана.

Мама Светланы всегда очень хорошо относилась к Анатолию и говорила дочке, что он её судьба. Сначала Света спорила (ей казалось, что парень слишком худой и скромный), но потом прислушалась к словам мамы. Сейчас счастливая жена не жалеет о своём выборе.

На свадьбу молодожёны пригласили более 40 друзей и родственников. Свадебное платье специально для Светланы сшила подруга её матери. Праздник растянулся на два дня. В первый день молодые отмечали торжество в ресторане «Тагил», который находился напротив вокзала. Второй день провели у родственников в Северном посёлке: гуляли с гармошкой по улицам, пели и пили.

Фото из архива Светланы Поломошновой / свадьба Светланы и Анатолия Фото из архива Светланы Поломошновой / свадьба Светланы и Анатолия

«За 40 лет совместной жизни никогда не было мысли развестись. Мы, если устаём друг от друга, просто в разные комнаты расходимся. Мне кажется, секрет крепких отношений в терпении. Главное — относиться терпеливо к человеку и никогда не говорить обидных слов. Слова очень сильно ранят и остаются в мыслях надолго. Поэтому, если ты на эмоциях, лучше промолчать, посчитать до 20 про себя. Тогда брак будет крепкий. Не нужно по мелочам ссориться», — считает Светлана.

Пара старается регулярно делать друг другу приятные сюрпризы. Например, Анатолий недавно подарил жене доску для сап-сёрфинга. Он запомнил, что во время отдыха на море ей понравился этот вид спорта, и решил, что в Нижнем Тагиле она тоже сможет плавать на доске.

«Всё, о чём я попрошу Анатолия, он делает. Попрошу его прибить что-то, починить, он всегда соглашается. Я тоже стараюсь делать ему какие-то сюрпризы. Например, он очень любит рыбалку, и мы с детьми решили ему устроить посвящение в рыбаки. Сшили рыбацкий костюм, сумку, купили удочку. Но фишкой стали две рыбы, которых я сшила из джинсовой ткани. Я ему говорю, что в этих рыбах есть сюрприз, а я положила в них денежки. Он их долго мял-мял, усердно искал и в итоге нашёл. У нас часто бывают такие сюрпризы», — делится Светлана.

Это была судьба

Журналист АН «Между строк» Диана Дубинина уверена: их с мужем свела судьба. Диана и Павел вместе 6,5 лет, они воспитывают пятилетнюю дочку Веру.

«Я загадала желание: мне тогда очень хотелось настоящей взаимной любви. Загадала и забыла. Потом решила пойти учиться на права, сразу после этого думала купить Skoda Fabia универсал. Не самая распространённая модель машины с таким кузовом. И вот поехала в автошколу, вызываю такси, приезжает Skoda Fabia универсал. Я увидела в этом знак. По дороге мы с водителем разговорились, это была любовь с первого взгляда», — вспоминает Диана.

Фото из архива Дианы Дубининой Фото из архива Дианы Дубининой

Диану покорили в будущем супруге оптимизм и позитив. Она говорит, что до этого таких весёлых и интересных мужчин не встречала. Пара живёт тихой семейной жизнью: ездит в деревню, ходит на рыбалку, смотрит по вечерам фильмы. Семья мечтает переехать в новую квартиру и отправиться в путешествие, хотя бы в небольшое.

«Секрет крепких отношений в том, чтобы вовремя замолчать и не наговорить лишнего. Особенно во время ссоры. Эмоции утихнут, а обидные слова осядут. У нас были моменты, когда мы хотели расстаться, но мы пошли навстречу друг другу и сохранили отношения», — говорит Диана.

Переехала в Нижний Тагил к другу бывшего мужа

Екатерина и Слава жили в Челябинске и были счастливы. А потом влюблённые решили одновременно взять отпуск, чтобы съездить в Нижний Тагил в гости к бабушке. На тот момент они встречались уже 1,5 года и Слава хотел познакомить Катю с родными. Девушка согласилась.

«Приехав в Нижний Тагил, мы пошли с парнем в гости к его другу детства Илье. В тот вечер мы весело посидели: болтали без умолку, пили чай и играли в настолки. Эта встреча с Ильёй мне очень запомнилась, уходить домой совсем не хотелось, а особенно не хотелось уезжать в Челябинск. Возникли грустные ощущения оттого, что ещё не скоро увидимся с таким замечательным человеком. Ну, поразмышляла и отпустила», — вспоминает Екатерина Кожевникова.

Спустя год Илья приехал в Челябинск с ответным визитом. Тогда Екатерина уже вышла замуж за Славу. Девушка снова почувствовала симпатию к Илье. Но отношения с мужем для неё были важнее, поэтому мысли об Илье она прогнала.

«Прошёл год, мы решили развестись со Славой. Я осознала, что мы были не готовы к браку. Слава был не моим человеком. Мы поженились, потому что было большое давление со стороны родственников. Мне постоянно говорили: “Когда ещё тебя позовут в жёны, успевай, пока берут!” Но в итоге я в 25 лет развелась», — поделилась Катя.

Пережить расставание Екатерине помог тот самый друг Илья. Они переписывались в соцсетях каждый день на протяжении трёх месяцев. В первый раз Илья написал Кате случайно, он хотел узнать номер телефона знакомой, но разговор завязался. Спустя время они договорились поехать вместе на гору Белую.

Фото из архива Екатерины Кожевниковой / Екатерина Кожевникова и Илья Владимиров на горе Качканар Фото из архива Екатерины Кожевниковой / Екатерина Кожевникова и Илья Владимиров на горе Качканар

«Всё было как в сказке: чудесная природа, сноуборды, риск, страх и он. Всё случилось так мгновенно. Через полгода переехала к нему, перешла на удалёнку. Сейчас мы вместе живём в Нижнем Тагиле. Я уверена, что главное в отношениях — любить себя. Давать друг другу личное пространство, не запрещать игры за компьютером. Порционно дозировать присутствие друг друга, не забывать о своих увлечениях и хобби, не растворяться целиком в своём человеке, быть личностью, сохранять себя», — говорит Катя.

Катя и Илья часто ездят кататься на сноубордах, любят по вечерам играть в настольные игры и смотреть кино. В этих домашних мелочах и есть их семейное счастье. При этом молодые люди не спешат узаконить свой союз: пара считает, что штамп в паспорте в современном мире ничего не значит, главное, чтобы людям было комфортно друг с другом.