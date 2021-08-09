«Я даю возможность поиграть всем желающим». Тагильчанин рассказал о том, как своими руками оборудовал квартиру для развлечений в формате БДСМ

В Нижнем Тагиле существует студия с загадочным названием «Забвение» и не менее интригующими фотографиями в социальных сетях: цепи, верёвки, кандалы, системы полиспастов для фиксации конечностей — такое мало где встретишь. На первый взгляд напоминает камеру пыток премиум-класса. Те, кто знаком с термином «БДСМ», прекрасно понимают, для чего именно эти приспособления. Если выражаться общими словами, для взрослых утех с элементами повиновения и подчинения, доминации и унижения по обоюдному согласию. Любой желающий, достигший совершеннолетия, вправе арендовать эту квартиру на условиях полной конфиденциальности.

Мы встретились с хозяином студии, чтобы узнать, как она создавалась, что люди ищут в «Забвении» и не возникает ли конфликтов с соседями по подъезду из-за такого использования жилой квартиры.

Актуальные фото апартаментов Актуальные фото апартаментов Актуальные фото апартаментов

Создателя студии зовут Алексей. Ему немногим больше 30 лет. Семьянин, работает на промышленном предприятии и уже четыре года увлечён своим не совсем обычным хобби — обустройством «Забвения». Сам мужчина не фанат БДСМ. Его больше привлекает работа над пространством, в котором гости могут испытать яркие ощущения.

«Мы сидели с друзьями как-то, разговаривали, и пришла идея создать вот такую студию. Подобного не то что в Тагиле, даже в Екатеринбурге ещё не существовало, насколько мне известно. Был 2017 год. Мысль показалась интересной. Тогда появился, как я его называю, “пробник’’», — вспоминает хозяин «Забвения».

Пробником стало маленькое нежилое помещение, взятое в аренду. Там не было даже туалета и душа. Алексей решил, что, если найдутся 5 довольных клиентов, он займётся созданием пространства посерьёзнее, в полноценной квартире, с более продвинутым оборудованием. Счастливая пятёрка набралась за 6 месяцев, но пробная версия просуществовала до 2020 года.

Так выглядел «пробник» Так выглядел «пробник» Так выглядел «пробник»

«В августе прошлого года я начал ремонт в квартире, которую приобрёл под студию. Мебель для неё собиралась ещё с 2018-го и хранилась, разобранная и упакованная, в разных местах: у меня в гараже, дома, у друга на даче. Я мастерил её, ещё точно не понимая, будет ли большая студия. Но на каком-то этапе стало очевидно, что теперь её появление уже неизбежно», — говорит Алексей.

Все приспособления созданы своими руками. Опыта и понимания, как всё сделать правильно, не было. Имелись лишь энтузиазм и жажда творческого самовыражения. Детали находились в строительных и спортивных магазинах, использовалось кое-что из альпинистского оборудования. Конструкции, спланированные на бумаге, часто менялись в ходе создания, неоднократно переделывались. Друзья приходили на помощь, потому что некоторые работы проводить в две руки было нереально.

«Пока делал, вообще не спал вроде. Каждый день приходишь в магазин и выбираешь там что-нибудь подходящее. Непонятно, что используешь, что не используешь. Немерено было бессмысленной работы. Много переделывал, бывало, даже уже полностью готовые детали увозились ночью в гараж на подгонку, тут же возвращались, подкрашивались и устанавливались. Бывало, чтобы закрутить со стороны два болта и две гайки к ним, уходило до 8 часов работы, у двоих причём. Я хотел сделать, чтобы было красиво, крепко и максимально комфортно для обоих в игре. Там всё изготовлено мной: стулья, столы, кровати, все девайсы, и всё из лиственницы. Лиственница крутая. С ней тяжело работать, инструмент ноет. Зато мебель получается крепкая, красивая», — рассказывает Алексей.

Начало ремонта в квартире Начало ремонта в квартире Ремонт в процессе Изготовление мебели и приспособлений Изготовление мебели и приспособлений

Весной этого года новая студия открыла свои двери для клиентов, которых, по словам создателя «Забвения», пока совсем немного. Некоторые приходят туда провести необычную фотосессию, но большинство пар арендуют её всё же с целью уединения. Люди ищут разнообразия в интимной жизни. Алексей не считает БДСМ чем-то из ряда вон выходящим, извращением.

«Это просто игра. Моя студия даёт возможность поиграть всем желающим. Матёрые поклонники БДСМ говорят, что у меня там “ванильно”. Мебель и все механизмы в “Забвении” кажутся им слишком мягкими, безопасными. Мои клиенты — любители. Многие пробуют подобное впервые. Иногда устраивают сюрприз вторым половинкам. Один раз жена забронировала студию на день рождения мужа, ничего ему не сказала, просто дала адрес. Он поначалу был встревожен: какой-то незнакомый мужик его встречает, ведёт по тёмному коридору в комнату с цепями и колодками. По глазам было видно, что хочет сбежать. Но потом, когда супруги сдавали помещение, оба были очень довольны, благодарили за предоставленную возможность», — рассказывает Алексей.

Чаще всего гостями становятся пары от 25 до 35 лет. Не всегда местные. Были клиенты из Екатеринбурга, которым «Забвение» понравилось больше, чем студия в родном городе, и теперь они наведываются в Нижний Тагил регулярно.

Из профессиональных фотосессий Из профессиональных фотосессий Из профессиональных фотосессий Из профессиональных фотосессий Из профессиональных фотосессий

В правилах для посетителей есть девять пунктов. О том, что в студии не курят, о порядке предоставления скидок и возможности продления сеанса. Последний пункт гласит: «При определённых обстоятельствах мы вправе отказать вам в аренде». Но за всё время существования как основной студии, так и «пробника», «определённые обстоятельства» возникли всего одиножды.

«Мне этот человек показался неадекватным. Уходил от вопросов, не хотел ничего рассказывать. Чувствовалось, пытается что-то утаить. Это был единственный раз, когда я отказал клиенту. По-моему, он задумал нехорошее. Возможно, планировал привести кого-то не по доброй воле. В общем, странный тип. Я решил с ним не связываться. Других конфликтов ни с кем не возникало. Часть соседей знает, что это за квартира и как используется. Они ничего против не имеют. Правоохранительные органы интереса ко мне не проявляли. “Забвение” — это же не бордель. У меня в группе во “ВКонтакте” постоянно упоминается, что интим не предоставляем. Бывали раньше звонки, когда спрашивали, можно ли вместе с апартаментами девочку арендовать. Само собой, я всегда отвечал, что нет, таким не занимаюсь. В последнее время подобные вопросы прекратились. Может быть, как раз люди в форме меня проверяли. Не знаю», — делится Алексей.

Хозяин «Забвения» очень увлечённо рассказывает о процессе создания студии, планах по её улучшению и крайне неохотно отвечает на вопросы про финансы.

«После определённой суммы я перестал считать, сколько мне это стоит. Не хочу цифры называть. Они очень большие. По моим предположениям, лет 10–15 уйдёт только на то, чтобы вернуть вложенное. По крайней мере, сейчас трат уже почти не требуется. Мне кажется, студия готова на 98%», — считает мужчина.

Оставшиеся 2% — переделать клетку (та, что есть, по мнению владельца, слишком большая), добавить мягкие накладки в кандалы, подвесить качели. В сравнении с тем, что уже сделано, — сущие пустяки. Остановится ли Алексей на этом? Он думает, вряд ли это получится. Процесс оказался настолько увлекательным, что стоп-слово давно вылетело из головы.