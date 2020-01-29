WADA обнаружило манипуляции почти со 145 допинг-пробами московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство обнаружило манипуляции со 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, изъятых WADA для проверки, со ссылкой на главу отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их», — сказал Юнгер.

По его словам, агентство проверит все подозрительные пробы. Юнгер рассказал, что в некоторых случаях действия злоумышленников датированы задним числом: прежде чем удалить записи, всю базу данных переставляли на дату четырьмя годами ранее.

Напомним, в 2015 году WADA лишило Московскую антидопинговую лабораторию аккредитации после разоблачения масштабной подмены допинг-проб при поддержке властей. По данным WADA, более тысячи образцов анализов российских спортсменов уничтожили по указанию руководителя ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова и при участии ФСБ. Следственный комитет утверждает, что имеет доказательства вмешательства Родченкова в базу данных спортсменов. В мае 2016 года лицензия лаборатории была частично восстановлена, однако в январе 2020 года WADA вновь её приостановило, а перед этим Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года.