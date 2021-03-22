Выступавшие против вышки 5G жители Екатеринбурга свернули акцию

В Екатеринбурге полиция вынудила недовольных жителей Уралмаша завершить протест против строительства вышки сотовой связи 5G, со ссылкой на отдел по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга пишет Znak.com.

Полицейские предупредили протестующих о том, что они не должны находиться в опасной зоне, где проходят монтажные работы, после этого протестующие выполнили требование полиции.

«Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, а также следят за тем, чтобы граждане не находились в зоне монтажных работ. Это необходимо для предотвращения несчастных случаев на территории, где работает строительная техника», — сообщили в управлении МВД.

Как сообщается в телеграм-канале издания 66.ru, на данный момент активисты уже свернули палатку, которая стояла у вышки в течение шести дней.

Напомним, акция недовольных жителей Уралмаша началась на перекрёстке улиц Черноярской и Ломоносова 16 марта: люди, которые верили во вред вышек, передающих связь пятого поколения стандарта, установили на объекте палатку и не давали начать вести работы по монтажу нового оборудования.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что на установку вышки есть разрешение и соответствующее заключение Роспотребнадзора, то есть она является безопасной для окружающих. Там также добавили, что протестные акции вокруг 5G говорят о недостаточной активности сотовых операторов в продвижении продукта в массы.