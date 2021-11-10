Выставку тагильского скульптора Максима Нуштаева можно увидеть в музее искусств до конца года

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...» (0+). Произведения мастера, работающего с деревом, металлом, костью, можно увидеть до 31 декабря во втором здании музея на Уральской, 4.

В экспозиции представлены скульптурные композиции, репродукции картин известных мастеров прошлого, а также коллекции старинных вещей, которые собирает автор: вырезки газет, дверные ручки, кисточки, ключи, счёты, кожаные ремни, винтики от часов и иных механизмов, монетки, свечи, увеличительные стёкла.

«Некоторые работы посвящены личностям, творчество которых близко и дорого Максиму Нуштаеву. В таких ассамбляжах художник объединяет фотографии человека, вырезки из статей о нём, предметы, ассоциирующиеся с героем и его эпохой. В композиции “Владимир Высоцкий”, песни которого нередко можно услышать в мастерской художника, отразилось отношение к поэту, его судьбе и музыке», — рассказывают в музее.

Как отмечают кураторы выставки, она познакомит с новыми гранями творчества Максима Нуштаева, даст возможность ощутить связь внутреннего мира художника с его произведениями.

Вход в музей возможен только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании либо со справкой о медотводе и свежим ПЦР-тестом.