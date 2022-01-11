Выставка зимних этюдов тагильского живописца открылась в кинотеатре «Красногвардеец»

В фойе кинотеатра «Красногвардеец» до конца января можно посмотреть выставку тагильского художника Игоря Грищенко «Зимние этюды» (0+). Зрители смогут увидеть 16 работ, выполненных в технике живопись маслом и графика пастелью.

Это не первая выставка художника в стенах кинотеатра, где представлены его пленэрные работы. Ранее Игорь Грищенко уже выставлял свои живописные работы вместе с супругой Светланой Грищенко.

«Все мы любим зимние прогулки на природе. Свежий морозный воздух, искрящийся на солнце или падающий хлопьями снег, запах хвойного леса. Общение с природой гармонизирует, наполняет энергией. Этюды, выполненные непосредственно на природе, полнее передают богатство ощущений. Этой выставкой я рад поделиться с Вами своими зимними впечатлениями», — рассказал художник.

Игорь Грищенко — один из ведущих пейзажистов Нижнего Тагила и Урала, педагог, член Союза художников России и участник многих российских и зарубежных выставок. Сейчас его работы можно увидеть сразу на двух выставках Нижнетагильского музея искусств: «Предметное / беспредметное. Искусство тагильских художников» (12+) и на региональной выставке пастели (12+).

Художник работает в разных жанрах, его работы хранятся в музеях и частных коллекциях Германии, Канады, Франции, Италии, Израиля и России.