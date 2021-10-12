Выставка работ знаменитого тагильского живописца Николая Корзнякова проходит в «Красногвардейце»

В фойе кинотеатра «Красногвардеец» до 3 ноября можно увидеть выставку тагильского живописца Николая Корзнякова «Мне уголок России мил» (0+). На ней представлены портреты, натюрморты и уральские пейзажи, выполненные на пленэрах в разные периоды жизни художника. Также в залах кинотеатра расположились 15 живописных работ, посвящённых лету и осени.

Николай Корзняков — тагильский художник, известный в первую очередь как талантливый живописец-пейзажист.

«Я отчётливо почувствовал, что мир можно иметь в себе только через торжественность и любовь, а на это у человека не так много времени. Всё остальное инфантильно и бесплодно. Оно уходит вместе с материальной цивилизацией, как детство. Из детства нужно взять с собой только чувство беззаботности. Во взрослом возрасте такой беззаботностью является созерцательность. Только эти две составляющие дают подлинный контакт с миром», — говорил ранее художник.

Николай Михайлович родился в 1958 году в Нижнем Тагиле, окончил Уральское училище прикладного искусства, а затем в 1986 году художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. Художник был членом нижнетагильского творческого объединения «Группа 13». Участники этой группы ориентировались на традиционный подход русской реалистической живописи. Помимо работы на холстах, Николай Михайлович принимал участие в реставрации фресок Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Не стало художника в 2013 году. Сегодня произведения Николая Михайловича можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств и Волчанской картинной галерее, музее «Уралвагонзавода» и музее ВГОК, екатеринбургских галереях «Эгида» и Международной галерее графики, кабинете гравюры и рисунка «Шлем». А также его работы хранятся в частных коллекциях в России, Америке, Германии, Израиле и на Кипре.