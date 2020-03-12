«Высота снежного покрова уменьшилась в 2 раза». Нижний Тагил готов к весенним и дождевым паводкам

Нижний Тагил готов к весенним и дождевым паводкам. Об этом было объявлено сегодня, 12 марта, на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. И этом году весенний паводок ожидается не такой серьёзный, как в 2019-м, так как уровень выпавшего снега в подтопляемых территориях из-за тёплой зимы снизился в два раза. В прошлом году высота снежного покрова составляла около 46 см, а в 2020-м — уже 26 см.

В зоне возможного подтопления сегодня находятся деревня Баронская, посёлок Висимо-Уткинск, а также поймы рек Тагил и Выя. На случай ЧС организованы 30 пунктов временного размещения населения, они рассчитаны на 8389 человек. Приобретено специальное оборудование, в том числе мотобур и цепи к бензопилам. Застрахованы инженерные сооружения, объекты дорожного и жилищного хозяйства, которые могут подвергнуться затоплению. Во время весеннего половодья сотрудниками Центра защиты населения и территории города планируется распиловка льда у моста в деревне Баронской. Это должно помочь снизить вероятность подтопления.

В бюджете Нижнего Тагила на противопаводковые мероприятия в этом году предусмотрено 200 тысяч рублей. При возникновении непредвиденных расходов деньги могут быть изысканы из резервного фонда.