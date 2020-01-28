Высокопоставленную сотрудницу свердловского фонда капремонта будут судить за откаты

В Свердловской области перед судом предстанет начальник одного из отделов Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и два индивидуальных предпринимателя.

По данным следствия, в 2016–2019 годах чиновница из Екатеринбурга получила откат на общую сумму более 10,7 млн рублей.

«Коммерческий подкуп совершался при посредничестве 41-летнего предпринимателя, который по просьбе указанной сообщницы подыскал 47-летнего обвиняемого, заинтересованного в получении преференций при заключении с фондом договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. В итоге данный предприниматель, систематически оказываясь победителем в конкурсах, проводимых фондом на электронной торговой площадке в сети Интернет, передавал обвиняемой деньги в размере от 3% до 5% от стоимости работ по заключаемым договорам», — пояснили в пресс-службе Следственного управления СК по Свердловской области.

Следствием также установлено, что победитель тендера проходил все ведомственные проверки без замечаний. В зависимости от роли каждого участникам преступного сговора предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Коммерческий подкуп» и «Посредничество в коммерческом подкупе».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что выявили и задержали обвиняемых сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области.