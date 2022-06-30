Выпускники «Школы авторских маршрутов» проведут открытые экскурсии по Нижнему Тагилу 

В семи городах Свердловской области в первые выходные июля пройдут бесплатные экскурсии выпускников «Школы авторских маршрутов» (ШАМ), которых подготовил Центр авторских экскурсий «Екбгуляем». В Нижнем Тагиле в эти выходные пройдут три экскурсии — в центре города и на Тагилстрое.

2 июля тагильчан приглашают принять участие в променаде по набережной. В рамках экскурсии «Нижний Тагил — красивый!» (6+) гостям расскажут об исторических объектах и изменениях облика нашего города. В экскурсии «Смычка. Остров из СССР» (6+) участники узнают о становлении и развитии железнодорожной станции и посёлка Смычка.

3 июля состоится экскурсия «Нижний Тагил в двух измерениях: на горе и в горе» (6+), в рамках которой участники поднимутся на две горы: Лисью и Высокую.

Выпускники «Школы авторских маршрутов» в течение весны проходили тренинговую программу, где знакомились с современными методиками исследования города, со сбором интервью, работой с архивными документами и разработкой собственного городского маршрута. Кроме того, часть участников школы сегодня занимается созданием аудиогидов и авторских путеводителей, которые будут представлены осенью.

«Марафон авторских экскурсий — это отчётное мероприятие выпускников школы. Когда мы тестировали будущих экскурсоводов, уже было видно, как им нравится открывать новое в истории своих городов и задумываться о будущем. Каждая экскурсия — это результат собственного исследования, работы с архивными документами, сбор личных историй горожан. Появляются новые языки описания городов, становится понятно, сколько классного и ценного в них, о чём ни разу не говорили ранее», — рассказывает руководитель «Школы авторских маршрутов» Дмитрий Москвин.

Жители Нижнего Тагила смогут пройти по новым экскурсионным маршрутам, для этого нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Экскурсии проводятся бесплатно и в будущем будут повторяться. Развитие авторских туристических маршрутов способствует росту туристической привлекательности малых городов области, считают организаторы.

«Школа авторских маршрутов» — программа подготовки исследователей городов, любящих находить яркие истории о домах, кварталах и жителях. В проекте принимают участие жители шести городов Свердловской области: Нижнего Тагила, Серова, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Первоуральска.